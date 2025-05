Fernanda Lessa spiega come ha fatto a perdere 10 chili in un mese: “Sono fiera del risultato”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Qualche giorno fa, Fernanda Lessa ha condiviso la sua dieta sui social, grazie alla quale avrebbe perso dieci chili in un mese. La modella e showgirl ha spiegato di averla seguita perché, non riuscendo ad allenarsi per via di un incidente, ha voluto perdere peso perché quella condizione non la faceva sentire a suo agio. Da lì, decine di commenti di indignazione, che hanno spinto l'ex dell'Isola dei Famosi e del GF Vip a pubblicare un post in risposta.

La dieta di Fernanda Lessa

La modella brasiliana, 48 anni ed ex volto dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, ha pubblicato sui social un post per spiegare come è riuscita a perdere peso in fretta: "Ho deciso di fare questo post dopo la mia stories che ha suscitato un misto di ammirazione e indignazione", le parole su Instagram. Per raggiungere il risultato, Lessa seguito uno schema ricorrente: "Colazione – centrifuga con qualsiasi frutta, carote, sedano, zenzero. Pranzo- 3 uova come preferisci, senza olio, insalata verde (al posto dell'olio ho messo parmigiano) Cena – 5 cucchiai di yogurt com frutti rossi e miele. Spuntino – melone".

"I 10kg che avevo preso non mi facevano sentire a mio agio"

L'ex gieffina l'ha seguita perché non si è potuta allenare per un incidente e ha quindi scelto la versione vegetariana del piano nutrizionale, ma che avrebbe potuto sostituire le proteine anche con carne o pesce. "Ho 48 anni , piena premenopausa, ho avuto parecchi nutrizionisti in passato che mi hanno aiutato. Attualmente sto seguendo una dieta che mi sono creata personalmente in base al mio metabolismo e alle mie necessità , che sono specifiche per il mio caso", ha continuato la modella. Successivamente, ha consigliato ai suoi followers di rivolgersi sempre a un dietologo o un nutrizionista.

"Io ho postato la foto solo perché sono fiera del risultato e volevo condividere con voi amici, per il mio benessere i 10kg che avevo preso non mi facevano sentire a mio agio, e ho perso in um mese. Sulle stories posterò una foto di quando avevo i maledetti 10kg in più", ha concluso.