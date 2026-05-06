Vandalizzata l’auto di Mario Cusitore, lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne: “Sono stanco, mi arrendo”
Disavventura per Mario Cusitore. Il quarantasettenne ha ritrovato la sua auto distrutta. L'ex volto di Uomini e Donne ormai lontano dalle luci dei riflettori, si è sfogato sui social. Su Instagram ha pubblicato una foto dell'auto ammaccata e della ruota sgonfia e si è scagliato contro l'autore del gesto. Un evento spiacevole che ha demoralizzato Cusitore. Il quarantasettenne si è lasciato andare a uno sfogo in cui si è detto convinto che non sarà più felice nella sua vita.
Cosa è successo a Maria Cusitore, l'auto vandalizzata
Nei giorni scorsi è stata vandalizzata l'auto di Stefano De Martino. In queste ore, la stessa sorte è toccata a Mario Cusitore che ha pubblicato su Instagram la foto dell'auto ammaccata e della ruota forata. Ad accompagnare lo scatto, un'invettiva ai danni di chi ha distrutto la sua auto: "Pezzo di mer** che stanotte mi hai fatto trovare la macchina così!" Episodi simili provocano una comprensibile frustrazione, a maggior ragione se non si tratta di un caso isolato. Secondo quanto sostiene Cusitore, infatti, è dal luglio scorso che continuano ad accadergli episodi spiacevoli.
Lo sfogo dell'ex volto di Uomini e Donne
Mario Cusitore, dopo avere ritrovato l'auto distrutta, ha pubblicato un lungo sfogo nel quale si è detto convinto che non sarà mai più felice nella sua vita. Ha sottolineato che nonostante la notorietà acquisita non si è mai montato la testa: "Nonostante il personaggio che sono diventato resto buono ed umile ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi fanno e le cose brutte che da un po’ di mesi a questa parte mi accadono (da luglio)". Cusitore sostiene di dover fare i conti con "invidia" e "falsità" continue. E ha concluso: "Mi arrendo, aggiusto una cosa poi subito dopo me ne accade un'altra, basta! Una vita di alti e bassi, sacrifici inutili sempre ad inseguire quello che nn avrò mai più. Sono stanco."