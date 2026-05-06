Vandalizzata l’auto di Mario Cusitore, lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne: “Sono stanco, mi arrendo”

Mario Cusitore ha trovato la sua auto ammaccata e la ruota sgonfia. Su Instagram, l’amaro sfogo: “Nonostante il personaggio che sono diventato resto umile ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi fanno”.

Disavventura per Mario Cusitore. Il quarantasettenne ha ritrovato la sua auto distrutta. L'ex volto di Uomini e Donne ormai lontano dalle luci dei riflettori, si è sfogato sui social. Su Instagram ha pubblicato una foto dell'auto ammaccata e della ruota sgonfia e si è scagliato contro l'autore del gesto. Un evento spiacevole che ha demoralizzato Cusitore. Il quarantasettenne si è lasciato andare a uno sfogo in cui si è detto convinto che non sarà più felice nella sua vita.

Cosa è successo a Maria Cusitore, l'auto vandalizzata

Nei giorni scorsi è stata vandalizzata l'auto di Stefano De Martino. In queste ore, la stessa sorte è toccata a Mario Cusitore che ha pubblicato su Instagram la foto dell'auto ammaccata e della ruota forata. Ad accompagnare lo scatto, un'invettiva ai danni di chi ha distrutto la sua auto: "Pezzo di mer** che stanotte mi hai fatto trovare la macchina così!" Episodi simili provocano una comprensibile frustrazione, a maggior ragione se non si tratta di un caso isolato. Secondo quanto sostiene Cusitore, infatti, è dal luglio scorso che continuano ad accadergli episodi spiacevoli.

Lo sfogo dell'ex volto di Uomini e Donne

Mario Cusitore, dopo avere ritrovato l'auto distrutta, ha pubblicato un lungo sfogo nel quale si è detto convinto che non sarà mai più felice nella sua vita. Ha sottolineato che nonostante la notorietà acquisita non si è mai montato la testa: "Nonostante il personaggio che sono diventato resto buono ed umile ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi fanno e le cose brutte che da un po’ di mesi a questa parte mi accadono (da luglio)". Cusitore sostiene di dover fare i conti con "invidia" e "falsità" continue. E ha concluso: "Mi arrendo, aggiusto una cosa poi subito dopo me ne accade un'altra, basta! Una vita di alti e bassi, sacrifici inutili sempre ad inseguire quello che nn avrò mai più. Sono stanco."