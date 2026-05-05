Giovanni Conversano a processo, Serena Enardu lo accusa di averla diffamata

Serena Enardu ha portato Giovanni Conversano in tribunale per via di alcune dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne ritenute offensive e denigratorie.

Giovanni Conversano a processo. La sua ex fidanzata Serena Enardu lo ha accusato di avere pronunciato dichiarazioni offensive nei suoi confronti. I due si sono conosciuti nella trasmissione Uomini e Donne, dove si sono alternati nel ruolo di corteggiatori e tronisti, fino a decidere di lasciare il programma insieme. Ancora oggi sono una delle coppie più amate nate sotto lo sguardo di Maria De Filippi. La loro relazione, però, è finita in tribunale.

Perché Serena Enardu ha portato Giovanni Conversano in tribunale

La decisione di Serena Enardu di trascinare Giovanni Conversano in tribunale è scaturita da alcune dichiarazioni spiacevoli che il suo ex fidanzato avrebbe rilasciato su Instagram. Secondo quanto riporta Repubblica, i fatti contestati risalirebbero al 2019. Serena Enardu e Pago stavano partecipando a Temptation Island Vip insieme ad altre coppie note del mondo dello spettacolo. In quell'occasione, precisamente il 9 settembre, Giovanni Conversano si sarebbe lasciato andare a commenti inappropriati sul conto della sua ex fidanzata.

Le dichiarazioni contestate

Giovanni Conversano oggi

Sul profilo Instagram @giovanniconversanoreal, il quarantaseienne avrebbe pubblicato un video in cui avrebbe commentato l'esperienza di Serena Enardu a Temptation Island Vip pronunciando frasi come: "Qualsiasi cosa va bene… mamma mi… basta che sia di carne…”, "della serie, basta che respiri!", "solo io potrei darle pane per i suoi denti”. L'avrebbe accusata, poi, di intrecciare relazioni con personaggi noti come Pago perché potevano garantirle "una certa visibilità".

Le sue dichiarazioni, ritenute da Serena Enardu offensive e diffamatorie, sono state poi amplificate dai media, come spesso accade quando a parlare è un personaggio noto. Enardu, assistita dall'avvocata Monica Puggioni, ha presentato querela in Procura a Cagliari. Tuttavia il processo è stato trasferito a Lecce per competenza territoriale, su richiesta degli avvocati di Conversano, Andrea Starace e Domenico Bitonto.