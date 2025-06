video suggerito

Maurizio Mattioli: "Ho perso 42kg. Prima dell'intervento all'intestino mangiavo più di mezzo chilo di pasta" Maurizio Mattioli racconta a La Volta Buona il suo percorso di dimagrimento. Nella puntata in onda mercoledì 4 giugno, parla dell'operazione di riduzione dell'intestino a cui si è sottoposto e della conseguente diminuzione di peso.

Maurizio Mattioli, noto per aver indossato i panni di Augusto Cesaroni nell'omonima serie di Canale5, racconta a La Volta Buona il suo percorso di dimagrimento. Nella puntata in onda mercoledì 4 giugno, l'attore spiega come le diete non avessero effetto su di lui, tanto da trovarsi costretto a sottoporsi a un'operazione. Il risultato è stata una perdita di peso pari a 42kg.

Maurizio Mattioli: "Le diete non funzionavano, mangiavo fino a sei etti di pasta al giorno"

Maurizio Mattioli mette subito in chiaro come le diete su di lui siano state inefficaci: "Una volta ne provai una ma era contro di me, ripresi quattordici chili in breve tempo perché non ce la facevo". Approfondisce, poi, il suo rapporto con il cibo: "Mangiavo compulsivamente, fino a cinque, sei etti di pasta al giorno. Mi aiutavo con il pane".

Maurizio Mattioli: "Ho perso 42kg grazie alla riduzione dell'intestino"

A causa del peso in eccesso, Maurizio Mattioli ha avuto diverse conseguenze sul piano fisico: "Avevo paura per la mia salute, avevo le apnee, ero asmatico, non respiravo bene. Ho temuto seriamente" rivela l'attore. La situazione in cui riversava, lo spinse a rivolgersi a un professionista: "Sono andato da un professore che mi ha fatto la sleeve e mi ha ridotto l'intestino". Caterina Balivo chiede come mai sia ricorso a un'operazione chirurgica invece che continuare con un percorso dietetico: "Le diete non mi sono servite mai a nulla". Continua poi spiegando i motivi della sua scelta: "Non ho mai avuto paura dell'intervento. Avevo tanta voglia di dimagrire. Questo professore mi piaceva molto". È grato per l'esito dell'intervento: "Grazie a Dio mi ha detto bene". L'attore è riuscito a perdere 42kg: "Qualche anno fa ho ripreso quattro, cinque chili. Mi sono anche un po' spaventato, ma piano piano è passato".