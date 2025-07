Tale e Quale Show 2025, il cast dello show di Rai1 annunciato da Carlo Conti

È stato reso noto il cast di Tale e Quale Show 2025. I concorrenti saranno dieci, tra cui alcuni ex volti del Grande Fratello come Pamela Petrarolo e Antonella Fiordelisi, e alcuni ritorni come Carme Di Pietro.

Tra gli appuntamenti certi annunciati per la prossima stagione tv c'è Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Nel cast di quest'anno, reso noto dal presentatore sui social, ci sono volti che hanno partecipato al Grande Fratello come Pamela Petrarolo, ma anche ritorni, come quello di Carmen Di Pietro. La giuria si compone dell'ultima edizione è stata riconfermata e vede in cattedra Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Il cast di Tale e Quale Show 2025

Come di consueto a contendersi la vittoria dello show in cui i vip sono chiamati a imitare protagonisti del passato, grandi nomi della musica, ci saranno dieci concorrenti. Alcuni dei personaggi che faranno parte del cast di quest'anno sono stati protagonisti di reality di Canale 5 come Pamela Petrarolo, Antonella Fiordelisi, ma anche Carmen Di Pietro che, tra l'altro, ritorna nello show di Rai1 dopo l'esperienza dello scorso anno. Ci sono anche volti che gravitano nell'ambiente delle fiction come Samuele Cavallo, che interpreta Samuel in Un Posto al Sole. Ecco, si seguito, il cast al completo:

Pamela Petrarolo

Le Donatella

Marina Valdemoro Maino

Antonella Fiordelisi

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Beppe Quintale

Insinna & Cirilli

La giuria di Tale e Quale Show 2025

Confermata, anche quest'anno, la giuria di Tale e Quale Show 2025. Dopo l'addio di Loretta Goggi al programma, Alessia Marcuzzi resta invece fedele alla poltrona di giurata, affiancata all'immancabile Cristiano Malgioglio che, ormai, nella veste di giudice è perfettamente a suo agio e, infine, la cifra anche leggera e scanzonata del trittico che è quella di Giorgio Panariello. Non è da escludere che, come è accaduto negli anni precedenti, possa esserci anche un quarto giudice che accompagnerà i giudici appuntamento dopo appuntamento.