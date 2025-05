La giuria di Tale e Quale Show 2025: la scelta di Carlo Conti per l’edizione in partenza a settembre

Si scaldano i motori della nuova edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti si prepara a tornare in tv dopo l'accoglienza tiepida del programma Ne vedremo delle belle. In queste ore sono trapelati i nomi dei componenti della giuria del programma di Rai1. Sembra che il conduttore abbia deciso di dare di nuovo fiducia alla squadra dello scorso anno.

Squadra che vince non si cambia. Carlo Conti ha deciso di confermare la giuria di Tale e Quale Show della passata edizione. Secondo quanto si legge sul settimanale Chi, nella rubrica C'è chi dice a cura del giornalista Giuseppe Candela, nelle nuove puntate rivedremo la formazione al completo:

La nuova edizione di Tale e Quale Show andrà in onda a settembre 2025. Carlo Conti sta selezionando accuratamente il cast che terrà compagnia agli spettatori. Anche quest'anno, dunque, volti noti del piccolo schermo si cimenteranno con la complessa arte delle imitazioni. A volte il risultato sarà impeccabile e altre sarà esilarante. Carlo Conti si lascia alle spalleil risultato deludente del programma Ne vedremo delle belle, di cui aveva detto:

Ne vedremo delle belle non ha carburato preferisco finire prima. Se sono soddisfatto? Quando sperimento sono sempre contento, anche perché se non sperimento io o Antonella Clerici, Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis o Amadeus, chi deve sperimentare? Sperimentare non ci cambia la vita. In Ne vedremo delle belle è mancato l'aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c'è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco.