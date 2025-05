video suggerito

"Shaila Gatta punta Tale e Quale Show", l'ex GF starebbe preparando un provino per la Rai Dopo la partecipazione al "Grande Fratello", Shaila Gatta starebbe pensando a un riposizionamento in Rai. L'ex velina, ballerina professionista, si sarebbe preparando per sostenere un provino con Carlo Conti per la nuova edizione di "Tale e Quale Show".

A cura di Stefania Rocco

Dopo i sei mesi trascorsi nella Casa del “Grande Fratello”, Shaila Gatta starebbe pensando a un ritorno in tv in grande stile. L’ex gieffina, ballerina professionista e a lungo velina di “Striscia la notizia”, stare pensando a un riposizionamento in Rai grazie alla nuova edizione di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti. A rivelarlo è Deianira Marzano, secondo la quale Shaila starebbe preparando un provino con l’obiettivo di impressionare gli autori del programma e garantirsi un posto nel cast della prossima edizione dell’ambitissimo show del venerdì di Rai1.

Shaila Gatta è reduce dal “Grande Fratello”

Shaila è reduce dalla lunga esperienza vissuta nella Casa del “Grande Fratello”, durata circa 6 mesi. L’ex velina è stata tra le protagoniste indiscusse del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ingresso nella Casa ha rappresentato la sua prima vera esperienza all’interno di un reality. Era stato, infatti, il talent show “Amici” a lanciarla quando era ancora una ballerina alla ricerca del suo posto al sole in tv. Da quel momento, la sua carriera televisiva è proseguita, ma la danza e lo sport sono rimasti i punti cardine della sua professione. Negli anni, infatti, ha fatto parte del corpo di ballo di “Ciao Darwin” ed è poi approdata sul bancone di “Striscia la notizia” nel ruolo di velina accanto alla collega Mikaela Neaze Silva.

La discussa relazione con Lorenzo Spolverato

Shaila è stata particolarmente chiacchierata nel corso degli ultimi mesi in virtù della relazione con Lorenzo Spolverato, nata nella Casa del “Grande Fratello”. I due si sono lasciati burrascosamente nel corso della finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, con l’ex velina che ha accusato il modello milanese di averla manipolata e utilizzata a suo piacimento, rovinando il suo percorso all’interno del reality show. Dopo la rottura mediatica, Shaila e Lorenzo non si sono mai più riavvicinati.