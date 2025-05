Shaila Gatta e la frecciatina all’ex Spolverato: “Sui social mi insulti. Hai la tua vita, non sei un giudice”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Shaila Gatta ha scelto un modo piuttosto insolito per rispondere agli haters. L'ex velina di Striscia la Notizia e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, in una live su TikTok, si è cimentata in una sorta di dissing rap per rispondere a tutti i commenti cattivi ricevuti di recente. Ha anche parlato anche dell'ex fidanzato Lorenzo Spolverato, che ormai considera un capitolo chiuso.

Shaila Gatta e la frecciatina all'ex Lorenzo Spolverato

"È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cosʼhai passato? Puoi non essere dʼaccordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice", ha detto Shaila Gatta con una base musical in sottofondo riferendosi presumibilmente all'ex Lorenzo Spolverato, pur senza citarlo direttamente. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF ma, in diretta, la concorrente aveva deciso di mettere fine alla loro storia. Lontano dalle telecamere, avevano avuto un confronto durato quattro ore che, però, non aveva portato a una risoluzione della situazione, anzi, tutto il contrario.

"Se prima ci stavo male, ora mi faccio due risate"

L'ex velina ha poi spiegato che, se prima i commenti cattivi la ferivano, ora non dà più importanza: "Se prima ci stavo male ora mi faccio due risate quando leggo le Fake news di gossipari acchiappa like massacrano me di continuo, mi dispiace cucciolini". E infine ha concluso con una riflessione su se stessa: "Tutti a repostare la frase più emotiva, sempre pronti a farmi la morale, ho 30 anni di vissuto riprodotti nel mio cuore, il vostro pensiero principale è associarmi solo allʼamore. Cʼè chi pensa che io pensi che cerchi approvazioni dallʼesterno, cercano il pelo dentro allʼuovo, siete ghiaccio come inverno, non si può piacere a tutti".