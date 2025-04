video suggerito

Shaila Gatta sul confronto con Lorenzo Spolverato: "Chiacchierato per 4 ore, c'è stata un'ammissione di colpe" Shaila Gatta con una diretta su TikTok ha raccontato di aver avuto un confronto con Lorenzo Spolverato lo scorso 11 aprile. I due ex gieffini hanno avuto modo di parlare della loro storia conclusasi al GF, l'ex velina ha spiegato: "Ci siamo detti tutto, ci vogliamo bene, siamo rimasti in un ottimo rapporto".

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta con una diretta social, fatta ieri sera su Tik Tok, ha raccontato di aver avuto un confronto con Lorenzo Spolverato e di aver messo definitivamente un punto alla loro storia d'amore nata e conclusasi nella casa del Grande Fratello. I due ex gieffini hanno avuto modo di confrontarsi lo scorso 11 aprile: "Abbiamo parlato per 4 ore", il racconto dell'ex velina.

Le parole di Shaila Gatta

Shaila Gatta ieri sera, con una diretta su Tik Tok, ha raccontato com'è andato l'incontro con Lorenzo Spolverato. "Abbiamo avuto un confronto l'11 aprile, durato 4 ore. Ora lo sapete tutti, sui social non si condivide tutto ciò che accade. Abbiamo avuto un confronto lungo, abbiamo chiacchierato e ci siamo resi conto che le emozioni e i sentimenti sono stati reali, è stato tutto vero" ha spiegato l'ex velina che ha spiegato perché la storia con il modello milanese conosciuto al GF non può tornare in piedi. "Ci sono storie destinate a restare e storie che non si incastrano. L'abbiamo accettato entrambi. C'è stata un'ammissione di colpe, c'è chi sbaglia e chi fa bene. Ci siamo detti tutto, ci vogliamo bene, siamo rimasti in un ottimo rapporto" ha continuato. Parlando con i fan, Shaila Gatta ha spiegato che, insieme a Lorenzo Spolverato, "Abbiamo accettato che la vita non sempre trova quell'incastro giusto, per divergenze caratteriali". Poi ha concluso: "L'importante è che ci si vuole bene, ci si rispetta, che ci si ritrova con un'altra chiave, magari amichevole. Riconoscendo il fatto che ci siamo voluti bene".

Il silenzio di Lorenzo Spolverato: "A casa in famiglia"

Lorenzo Spolverato non ha rotto il silenzio sui social dopo le dichiarazioni di Shaila Gatta. L'ex gieffino nel suo canale Instagram ha fatto sapere di essere a casa con la sua famiglia. "Oggi mi sento un po' felice, passare del tempo con la famiglia, tutti riuniti, in un unico posto, la mia seconda casa, è meraviglioso", ha raccontato alle fan.