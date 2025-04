video suggerito

Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: "Non sta bene. Basta con gli insulti, sono giorni difficili" Dopo lo sfogo di Shaila Gatta pubblicato nel pomeriggio, Lorenzo Spolverato è intervenuto con una story per prendere le difese della sua ex e per chiedere ai fan degli Shailenzo di smettere con i commenti offensivi sul suo conto. "Gli insulti, le critiche, l'esagerazione dell'odio nei confronti di Shaila io non lo accetto", le parole.

A cura di Gaia Martino

Dopo lo sfogo di Shaila Gatta nel quale ha raccontato di star vivendo un periodo difficile legato al percorso al Grande Fratello e alle offese che riceve ogni giorno, è intervenuto Lorenzo Spolverato per chiedere ai fan degli Shailenzo di rispettare la sua ex. "Il mio corpo e la mia mente non stanno bene" ha scritto oggi l'ex velina in una story pubblicata su Instagram nella quale ha spiegato di sentirsi "fortemente a disagio" e di star cercando di "superare l'odio mediatico e i giudizi costanti". Lorenzo Spolverato pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo prendendo le sue difese: "Non lo accetto".

Le parole di Lorenzo Spolverato

"Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene, così come lei, non sta bene. Sono giorni difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me": così Lorenzo Spolverato ha iniziato il lungo messaggio scritto in una IG story a corredo di una foto con Shaila Gatta risalente alla loro convivenza al GF. Poi ha continuato: "Gli insulti, le critiche pesanti, l'esagerazione dell'odio social generale e nei confronti di Shaila io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c'è pur sempre una persona, un cuore. Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà". Poi, ancora, ha concluso: "Rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire".

Il video di Shaila Gatta in cui mostra il suo fisico: "-4.5 kg, il mio corpo non sta bene"

Nel pomeriggio Shaila Gatta ha condiviso un lungo messaggio seguito da un video nel quale racconta di essere dimagrita di oltre 4 kg, ammettendo di non star bene. E non solo per i sei lunghi mesi vissuti nella casa del GF, che si sono conclusi senza lieto fine, anche per "l'odio mediatico e i giudizi costanti" piovuti sul suo conto. "La mia vita, in questo momento, è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi, perché non ho le forze di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano", le parole.