Stefania Orlando sul ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Più che un bacio è una gastroscopia”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati insieme al Grande Fratello. La pace è stata suggellata da un bacio plateale, come nello stile della coppia. A Pomeriggio Cinque, Stefania Orlando ha commentato con ironia la scena. L'ex concorrente non ha mai creduto che l'amore tra i due fosse sincero.

Stefania Orlando, ospite della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa giovedì 20 marzo, ha commentato il ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che dopo essersi insultati per giorni, hanno capito di non poter stare l'uno senza l'altro:

Stanotte ho visto che sono tornati a baciarsi nella loro consueta riservatezza, al centro del giardino. Più che un bacio, mi è sembrata una gastroscopia. Questo ovviamente toglie a questa coppia l'autenticità. Io l'ho sempre detto. Questa teatralità, mi dà l'idea che siano due persone che pur di arrivare in finale…e questo non so se sia l'ultimo atto, fino alla fine potrebbe succedere di tutto.

Improvvisamente, è scoppiata la pace tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Solo una manciata di ore prima, la ballerina accusava il concorrente di essere "falso", di averla "usata" per assicurarsi un posto in finale e tra le lacrime aveva confidato a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma:

Una persona che mi ama, ha avuto il coraggio di dire che se sto con voi è perché da sola non valgo abbastanza. Dovresti essere felice che ho due amiche, invece rosichi. Lui è in competizione con me. Il suo non è né amore, né amor proprio. È niente. Lorenzo non è un signore. La sua è strategia. È bravo a rigirarsi le frittate. Io non gli credo più in niente. Mi sta usando.