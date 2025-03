video suggerito

Shaila Gatta e i ripensamenti su Lorenzo Spolverato: “È in crisi, influenzata da persone a lei vicine” Dopo l’uscita dal Grande Fratello ad un passo dalla finale, sembra che Shaila Gatta stia ripensando anche alla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Sembra che la ballerina stia attraversando un momento di crisi in cui sta mettendo in discussione anche i suoi sentimenti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la cocente delusione dell'eliminazione ad un passo dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta si è ritirata in un religioso silenzio, trascorrendo del tempo con la sua famiglia e le persone a lei care che possano darle tutto l'amore di cui ha bisogno. Ed è proprio restando in tema d'amore che si parla di un possibile ripensamento dell'ex velina sul conto di Lorenzo Spolverato. La loro storia all'interno del reality è stata piuttosto turbolenta, tra litigate e rappacificazioni eclatanti, ma ora che la ballerina è fuori dalla casa più spiata d'Italia sembra sia rimasta particolarmente scossa dalle critiche ricevute in questi mesi di permanenza a Cinecittà.

I ripensamenti di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Alcuni fan della coppia hanno notato che l'ex gieffina non segue su Instagram il modello milanese, alimentando l'idea che almeno da parte di Shaila il sentimento nei confronti di Spolverato potrebbe aver subito qualche raffreddamento. Stando a quanto raccontato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, la ballerina starebbe attraversando un momento piuttosto particolare, nel quale sta rimettendo in discussione alcuni aspetti della sua vita, tra cui la storia con Lorenzo, con il quale nella serata finale del Grande Fratello, potrebbe esserci un confronto, almeno stando a quanto dichiarato da Venza:

Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi fa sapere che uscita dal programma è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo, influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!

"Ha sentito la madre di Lorenzo a telefono"

In merito ai possibili ripensamenti di Shaila, si è espressa anche un'altra voce assai nota nel mondo delle cronache rosa, si tratta di Deianira Marzano. Pare, infatti, che la gieffina abbia avuto una conversazione telefonica con la madre di Spolverato e che, al momento, starebbe ponderando le sue decisioni in merito alla loro relazione, complice il tempo lontano da lui e dall'ambiente, anche opprimente, della casa:

Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo. Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli.