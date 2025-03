Shaila Gatta fuori dal Grande Fratello litiga con il pubblico e accusa Zeudi: “La vita non è giusta”

Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello, dunque non è riuscita ad accedere alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini. La ballerina ha perso la sfida finale al televoto. Mentre Helena Prestes veniva proclamata finalista, la ballerina si preparava a tornare a casa. Un'eliminazione che la concorrente ha attribuito alla lite con Zeudi Di Palma e alla sua inclinazione a essere troppo sincera.

Shaila Gatta, una volta arrivata in studio, ha confidato ad Alfonso Signorini che si aspettava quanto accaduto: "Perché la vita non è sempre giusta". Le sue parole hanno portato il pubblico a protestare, ma la ballerina ha messo tutti a tacere: "Venite voi al posto mio. Venite qua e rispondete voi". Quindi ha spiegato perché ritiene di essere stata eliminata, attribuendo la sua uscita di scena allo scontro con Zeudi Di Palma:

Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri.