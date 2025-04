video suggerito

Perché Lorenzo Spolverato mantiene il silenzio sulla rottura da Shaila Gatta: “C’entrano i miei sentimenti” Con alcune storie Instagram, Lorenzo Spolverato ha spiegato perché sta mantenendo il silenzio sulla rottura da Shaila Gatta, avvenuta in diretta durante la finale del Grande Fratello. “Sto metabolizzando una delusione importante”, ha spiegato. L’ex velina invece si è già esposta a riguardo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Spolverato sta mantenendo il silenzio riguardo la rottura da Shaila Gatta. Era stata l'ex Velina di Striscia la ntozia a lasciarlo durante la fine del grande fratello dopo diversi mesi insieme e un amore nato nella Casa. E mentre lei ha commentato quanto accaduto, il modello sta preferendo non esporsi. Con alcune storie su Instagram, ha spiegato il motivo della sua decisione.

Perché Lorenzo Spolverato non parla della rottura da Shaila

Con alcune storie su Instagram, Spolverato ha spiegato come sta vivendo questi giorni fuori dalla Casa, in cui sono sempre più frequenti le teorie e le ricostruzioni su di lui e sulla rottura da Shaila: "Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato". Il modello ha poi commentato la decisione di rimanere in silenzio sulla sua vita privata, spiegando il perché:

A una settimana dall'uscita dalla Casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è ne punitivo ne segreto. I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c'è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione.