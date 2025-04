Lorenzo Spolverato dopo la finale del GF incontra i fan degli Shailenzo senza Shaila Gatta: “Brindiamo noi”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Lorenzo Spolverato dopo la finale del Grande Fratello ha incontrato i fan degli Shailenzo, senza Shaila Gatta. È stata una serata difficile per il modello milanese che, ad inizio puntata, prima di perdere al televoto contro Chiara e abbandonare la casa di Cinecittà a un passo dalla finalissima, ha avuto un confronto con la fidanzata che inaspettatamente lo ha lasciato in diretta. Al termine della serata, nella notte, Spolverato ha incontrato le fan che aspettavano di incontrare entrambi: l'ex velina, invece, una volta terminata la diretta, avrebbe abbandonato gli studi.

Le parole di Lorenzo Spolverato ai fan: "Grazie per il supporto che ci avete dato"

Lorenzo Spolverato dopo la diretta del Grande Fratello e il brindisi in studio, a telecamere spente, ha incontrato all'esterno degli studi le sue fan. Si è intrattenuto per brindare e celebrare con loro il percorso fatto nel reality. Nonostante l'assenza di Shaila Gatta, il modello si è rivolto ai fan "Shailenzo", la ship creata per l'ormai ex coppia, parlando al plurale: "Volevo ringraziare per il supporto che ci date. Sono qui grazie a voi, a tutti quelli che mi stimano. Vi voglio bene. Non me ne frega dei followers, se mi guardo allo specchio è perché ho delle insicurezze".

Le fan gli hanno dedicato uno striscione e il concorrente è rimasto entusiasta. "Grazie ragazze, che carine. Grazie" ha dichiarato, poi ancora, con una bottiglia di spumante tra le mani ha aggiunto: "All'amore, a tutto il sostegno che ci avete dato". Nonostante si fosse trovato solo, senza Shaila Gatta, non ha perso l'entusiasmo. Così ha dichiarato: "Allora brindiamo noi".

Il silenzio di Shaila Gatta: dopo la puntata lascia gli studi

Stando alle immagini del post-puntata che circolano sui social, Shaila Gatta non avrebbe partecipato alla festa con i suoi ormai ex inquilina. L'ex velina dopo la puntata in diretta avrebbe lasciato gli studi senza salutare gli "Shailenzo" e senza intrattenersi per i brindisi con i fan. Sarebbe stato lo stesso Lorenzo Spolverato, stando a quanto scrivono le fan della coppia presenti a fine puntata, a sottolineare la sua assenza.