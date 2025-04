video suggerito

Helena Prestes fa scattare l’allarme antincendio dopo la finale del GF, la reazione di Javier: “Chi poteva essere?” Piccolo incidente per Helena Prestes durante i festeggiamenti con i concorrenti del Grande Fratello subito dopo la finale. La modella ha per errore fatto scattare l’allarme antincendio e il momento è stato documentato da Gessica Notaro attraverso un video finito presto su Instagram. La reazione di Javier Martinez: “Chi poteva essere?”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

La finale del Grande Fratello ha consegnato la vittoria a Jessica Morlacchi, che ha battuto Helena Prestes nell'ultimo scontro finale. Dopo la fine della puntata, i concorrenti si sono riuniti per festeggiare insieme la fine del percorso, durato ben sei mesi. Balli, canti e discorsi d'addio: oltre i cinque finalisti, i protagonisti dei festeggiamenti sono stati anche i fan, che si sono riuniti fuori dal locale per supportare i loro beniamini. Presa dall'euforia del momento, però, Helena ha fatto scattare per errore l'allarme antincendio, costringendo i presenti a fermarsi ed evacuare la stanza. La reazione di Javier Martinez: "Chi poteva essere?".

I festeggiamenti dopo la finale e l'allarme antincendio

Subito dopo la finale del Grande Fratello, i concorrenti si sono riuniti in un locale a Roma per festeggiare insieme la fine del percorso. Tra i presenti, anche Mattia Fumagalli, Federica Petagna, Stefano Tediosi, Federico Chimirri, Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Presi dall'euforia del momento, tra balli, canti e – forse – qualche brindisi di troppo, a un certo punto si è verificato un piccolo imprevisto. Helena Prestes ha fatto scattare per errore l'allarme antincendio del locale. Accortasi dell'accaduto, ha esclamato imbarazzata: "Sono stata io?". A documentare la scena è stata Gessica Notaro, amica di Javier Martinez, che ha filmato la reazione di quest'ultimo all'incidente della fidanzata: "Chi poteva essere?", ha commentato.

Qualche minuto prima, Notaro aveva chiesto proprio al suo amico cosa pensasse della sconfitta di Helena: "Purtroppo è andata così, ma io ho già vinto, lo sapete. Questa sera festeggio e non dormo", le parole del ragazzo.

Le prime parole di Helena Prestes dopo la finale

Anche se i pronostici la davano come favorita per la vittoria del reality, Helena Prestes non è riuscita a battere Jessica Morlacchi. La modella brasiliana, però, subito dopo la finale si è comunque detta soddisfatta: "Grazie mille a tutti di aver votato per me, mi sento vincitrice perché nella vita si vince anche altro, io ho vinto il vostro amore, l'amore e l'amicizia, perché questa cosa con Jessica è stata vera. È un esempio per tutte le persone che ci hanno guardato".