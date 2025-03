video suggerito

Helena contro Jessica è la foto di questo GF: dalla lite del bollitore al duello finale per la vittoria Helena e Jessica si sono ritrovate in sfida per la vittoria del Grande Fratello, mostrandosi rispetto e affetto reciproco. Un esito imprevedibile dopo la lite accesa di pochi mesi fa, perfetta rappresentazione di un reality che tra le contraddizioni della vita quotidiana si è trascinato anche quest'anno fino alla fine.

A cura di Andrea Parrella

Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono le finaliste al Grande Fratello 2025. Le due concorrenti, dopo una finale ricca di colpi di scena, si sono ritrovate l'una contro l'altra all'ultimo atto di questa lunghissima edizione. Un'accoppiata singolare, due persone che si sono scoperte amiche dopo essersi fatte letteralmente la guerra e avere sfiorato lo scontro fisico.

La lite di gennaio tra Jessica e Helena

La scena la ricordano tutti, erano i primi di gennaio del 2025, a tre mesi dall'inizio del reality, quando si è verificato il bollitore-gate. Una serie di provocazioni reciproche tra le due concorrenti, quindi la situazione che era precipitata quando la Morlacchi aveva ripetutamente apostrofato la Prestes come "imbecille", ignorando gli avvertimenti della coinquilina. "Se tu mi chiami imbecille un'altra volta, vedrai cosa faccio", aveva detto Prestes, con la ex cantante che l'aveva prontamente chiamata ancora una volta "imbecille". Così Prestes ha reagito in modo violento, alzandosi, prendendo il bollitore dal fuoco e tentando di lanciare l'acqua bollente contro Jessica Morlacchi. Non contenta, dopo aver esaurito l'acqua, Helena Prestes aveva scagliato anche il bollitore stesso verso la Morlacchi, insultandola.

Il finale inaspettato

Da quelle immagini, che sembravano un punto di non ritorno per il Grande Fratello e per il loro rapporto, è trascorso molto tempo. Entrambe sono uscite dalla casa e poi sono rientrate, riscoprendosi molto più vicine di quanto quello scontro potesse lasciare immaginare. Ne è nato un rapporto di grande complicità e rispetto che ha portato a questo finale inaspettato, in cui si trovano l'una contro l'altra a un passo dalla vittoria. A spegnere la casa del Grande Fratello sono quindi due donne che rappresentano plasticamente tutte le evoluzioni, e anche le contraddizioni, di un'edizione del Grande Fratello che si è arrampicata fino alla fine.