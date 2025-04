Shaila Gatta rompe il silenzio dopo la finale del GF: le prime parole sulla rottura con Lorenzo Spolverato Shaila Gatta in un messaggio privato inviato all’ex gieffino Daniele Dal Moro ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di lasciare Lorenzo Spolverato. “È ridicolo pensare che io possa farmi influenzare” ha scritto l’ex velina, “ho lottato contro tutti, compresa la mia famiglia, per questo amore”. Ora, però, ha scelto se stessa: “Mi è servita la lezione”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Daniele Dal Moro ha reso pubblica una chat privata con Shaila Gatta per dimostrare che la scelta di lasciare Lorenzo Spolverato sia partita da lei e non da terzi. L'ex velina nella puntata finale del Grande Fratello ha varcato la porta rossa per un confronto con il modello, suo fidanzato fino a pochi giorni prima: ha deciso di chiudere la relazione accusandolo di averla trattata in un modo "brutale, aggressivo", di non averla tutelata e definendo il loro amore "tossico". Un colpo di scena per gli Shailenzo che ha lasciato tanti dubbi nei fan: Dal Moro, ex gieffino, ha mostrato su X le parole di Shaila Gatta che ha voluto ribadire e sottolineare di non essere stata influenzata da nessuno.

Le prime parole di Shaila Gatta dopo la finale del Grande Fratello

Shaila Gatta non è stata condizionata da nessuno nella scelta di lasciare Lorenzo Spolverato. L'ex velina ha risposto in una chat privata con Daniele Dal Moro di non aver "parlato con nessuno": "Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità" ha spiegato nel lungo messaggio. "So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compreso la mia famiglia", ha aggiunto. "Questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione", ha concluso.

"Distaccata dai social perché ho bisogno di rilassarmi"

In un video condiviso nel suo canale Instagram, Shaila Gatta ha poi spiegato il motivo per il quale non è attiva sui social dopo la fine del Grande Fratello. "Mi vedete distaccata perché voglio rilassarmi un po'. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono accanto. Questo è quello che conta, si vive di realtà e non di idealizzazioni. Per tutto ciò che sto vedendo, ringrazio chi mi è vicino", le parole.

Il silenzio di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato non si è ancora espresso sulla fine della storia con Shaila Gatta. Su Instagram, attraverso alcune foto, ha mostrato il suo rientro a casa, dove ha potuto riabbracciare il suo cane. "Bentornato Lollo, ci eri mancato" è la didascalia del post condiviso nelle ultime ore.