Sarebbe finita tra Elga Enardu e Diego Daddì, le lacrime della ex tronista: “Torno a casa” Sarebbe finita la lunga storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddì, entrambi ex volti di Uomini e Donne. A lasciarlo intendere sono alcune Instagram stories della ex tronista che annuncia tra le lacrime di stare “tornando a casa”.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe finita la lunga storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddì, tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne che si erano sposati nel 2017. Lo lascia intendere tra le lacrime l’ex volto del popolare dating show di Canale5. “Sono sconvolta ma forte”, ha dichiarato in video Elga, “Sono tornata a casa con Giulio e con Toy (i suoi cani, ndr), la mia unica famiglia”. Subito dopo, Elga ha inquadrato le valigie trasportate in casa, una foto cui ha abbinato la seguente didascalia: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”.

Elga Enardu: “Prometto alla mia famiglia di non mollare”, non nomina mai il marito

Un altro indizio a proposito della presunta rottura tra i due è arrivato poco dopo quando Elga ha pubblicato il seguente testo tra le sue Instagram stories: “Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)”. La donna ha quindi eliminato il suo “segui” al marito Diego, gesto che ha chiarito che la crisi raccontata sui social fosse di natura sentimentale.

I motivi della rottura tra Diego Daddì ed Elga Enardu

In una Instagram story successiva, Elga gira un video in cui sembra fare riferimento ai motivi della rottura che sarebbero da ricercare in una specie di mancanza di autonomia cui si sarebbe sottratta potendo disporre di una certa indipendenza economica. “Oggi più che mai sono grata alle parole di mia madre quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita”, ha rivelato la ex tronista attraverso sul suo profilo, “Oggi sono vicina a quelle donne che, invece, per ignoranza dei propri mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente”. Diego Daddì, per il momento, non ha commentato le indiscrezioni.