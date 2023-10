Elga Enardu dopo la rottura con Diego Daddì: “Sto malissimo ma reagisco, ci ameremo per sempre” Rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, Elga Enardu ha parlato della fine del matrimonio con Diego Daddì: “Sto malissimo ma reagisco. Non ci posso credere, ma la nostra storia non è mai finita, ci ameremo sempre”.

A cura di Elisabetta Murina

Elga Enardu ha parlato per la prima volta della fine dell'amore con Diego Daddì, a cui era legata dal 2009. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, programma nel quale i due si sono conosciuti, ha svelato alcuni dei motivi per cui il matrimonio è arrivato al capolinea, pur preferendo mantenere una certa privacy.

Elga Enardu parla della fine del suo matrimonio

Rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, Elga Enardu ha fatto sapere di star attraversando un periodo non facile nella sua vita dopo la rottura con il marito. A chi le ha chiesto "come stai?", lei ha infatti risposto: "Malissimo ma reagisco". Poi ha fornito qualche dettaglio in più sulle cause che hanno portato al capolinea il loro matrimonio, celebrato nel 2017 dopo quasi 10 anni di fidanzamento, pur mantenendo una certa privacy.

L'ex corteggiatrice ha spiegato che il non aver avuto figli non c'entra nulla con la rottura, poi alla domanda "Cosa non deve fare il proprio compagno per non far allontanare la donna?", ha risposto: "Tradirla", lasciando forse intendere che il tradimento possa c'entrare qualcosa nel suo caso. Infine, ha confessato che anche lei fatica a rendersi conto di come sia cambiata la situazione: "Nemmeno io ci posso credere che ci siamo lasciati". Poi ha precisato: "Il nostro rapporto non si è mai rotto, ci siamo amati moltissimo, ci amiamo moltissimo, ci ameremmo per sempre… Nel mio caso la storia non è mai finita".

Le parole di Diego Daddì

Dopo l'annuncio della rottura, anche Diego Daddì era tornato a esporsi sui social per parlare di quanto accaduto con la moglie. "Il momento è delicatissimo e molto difficile, voglio ringraziare tutti del sostegno e dell'affetto che mi avete rivolto, mi avete dato tanta forza", aveva detto. Poi, così come Enardu, anche l'ex tronista ha precisato di voler mantenere una certa privacy nella coppia: "Non entrerò nei particolari perché ora ci vuole rispetto per quello che è stato, ma è arrivato il momento di reagire. Ho fatto l'eremita in questi giorni, ho un carattere molto chiuso".