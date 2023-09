Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati, la sorella Serena conferma: “È un periodo molto pesante” Serena Enardu conferma che la sorella Elga sta vivendo un momento difficile per la separazione in corso dal marito Diego Daddì. “Se lei non sta bene non sto bene neanche io”, spiega sui social. “Ma sono sicura che riuscirà ad ottenere la serenità e leggerezza che merita”.

Serena Enardu conferma la notizia sulla rottura sentimentale tra la sorella Elga e il marito Diego Daddì. In un primo momento a lasciare intendere la separazione in corso era stata la stessa Elga, con alcuni contenuti utili social che raccontavano di un trasloco e di un cambio di vita radicale, pur senza mai nominare il marito. Le parole della sorella non lasciano spazio a dubbi.

La solidarietà di Serena per la sorella Elga

A poche ore dall’annuncio di Elga, la sorella Serena ha deciso di pubblicare un video di spiegazioni, raccontando la sofferenza attraversata dalla loro famiglia in questo momento. “È proprio vero che nella vita non puoi dire faccio quello o faccio questo, a volte capitano cose che ti fanno vivere le giornate in modo completamente diverso. Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita”, racconta in lacrime. “Se lei non sta bene non sto bene neanche io”. Serena, oltre a dimostrare alla sorella tutta la sua vicinanza, è convinta che Elga riuscirà a riprendersi da questo momento buio, come ha sempre fatto in passato. “La forza, la caparbietà e la volontà che la contraddistinguono la metteranno sicuramente nelle condizioni di superare questo momento, pur soffrendo”, aggiunge. “Sono sicura che riuscirà ad ottenere la serenità e leggerezza che merita. Si è costruita da sola, tutto ciò che ha è il frutto del suo lavoro, dove mette sempre il cuore”.

Il racconto di Elga Enardu che ha lasciato casa

I motivi della rottura tra Elga e il marito Diego Daddì non sono stati chiariti e la stessa Serena chiede che venga rispettata la privacy della sorella. “Andare a scavale nel pettegolezzo lo trovo di cattivo gusto”. A quanto pare la coppia soffriva per diversi problemi da tempo. Insieme dai tempi del parterre di Uomini e Donne, si erano sposati nel 2017. “Sono sconvolta ma forte”, ha fatto sapere la donna sui social. “Sono tornata a casa con Giulio e con Toy, la mia unica famiglia”, ha detto a proposito dei suoi cani. “Riparto da qui, con le ossa e il cuore a pezzi”. Alla base, ci sarebbe un desiderio di autonomia venuto a mancare nel rapporto con il marito. “Oggi più che mai sono grata alle parole di mia madre quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita”.