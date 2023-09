Diego Daddì sulla rottura con Elga Enardu: “Prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva” Diego Daddì rompe il silenzio sulla separazione da Elga Enardu. Dopo l’addio dell’ex tronista alla casa nella quale vivevano insieme e le lacrime su Instagram, l’ex corteggiatore rassicura i fan della coppia: “Vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva, è ciò che desidero più di tutto”.

A cura di Gaia Martino

Diego Daddì rompe il silenzio dopo la rottura da Elga Enardu. Legati dal 2009 e sposati dal 2017, la coppia nata dopo la partecipazione a Uomini e Donne ha deciso di separarsi. I motivi non sono stati resi noti, ad essere pubblica è la profonda sofferenza dell'ex tronista che nelle ultime stories condivise non è riuscita a trattenere le lacrime. A rompere il silenzio poche ore fa anche l'ex corteggiatore: "Vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva".

Le parole di Diego Daddì

Diego Daddì con due IG stories ha rotto il silenzio sulla rottura da Elga Enardu. L'ex corteggiatore sposato con la sarda dal 2017, si augura di risolvere presto i problemi nati nelle ultime settimane: "Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile. Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto". Ha poi concluso: "Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto", le sue parole.

Le lacrime di Elga Enardu che ha lasciato casa

Dopo aver mostrato le valigie e documentato l'addio alla casa nella quale viveva con Diego Daddì, Elga Enardu si è sfogata con i suoi followers riguardo il difficile momento che sta attraversando. Non ha mai specificato le cause della rottura dal marito ma in un video è sembrato che facesse riferimento a una mancanza di autonomia alla quale si sarebbe sottratta: "Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita" – ha rivelato l'ex tronista tra le stories – "Oggi sono vicina a quelle donne che per ignoranza dei mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente". La separazione l'ha fatta spofondare, però, in una profonda tristezza: "Faccio molta fatica, ma grazie a te mi alzo", le parole scritte stamattina in una stories realizzata dal letto.