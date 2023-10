Diego Daddì: “Dopo la rottura con Elga Enardu ho fatto l’eremita, adesso devo reagire” Diego Daddì torna a parlare della sua rottura con Elga Enardu. Legati dal 2009 e sposati dal 2017, i due si erano messi insieme dopo la partecipazione a Uomini e Donne. In alcune storie su Instagram il salernitano si è detto in un momento molto delicato: “Ho un carattere chiuso, ma devo riprendere in mano la mia vita”.

A cura di Sara Leombruno

Diego Daddì torna a parlare della sua rottura da Elga Enardu. Legati dal 2009 e sposati dal 2017, i due si erano messi insieme dopo la partecipazione a Uomini e Donne e non si erano mai lasciati. Poi, qualche settimana fa, l'annuncio della fine del loro rapporto che aveva spiazzato i fan. I motivi non sono ancora chiari, ma ad essere pubblica è la profonda sofferenza dell'ex tronista, che nelle prime stories condivise in merito alla questione non era riuscita a trattenere le lacrime. Anche Diego Daddì aveva rotto il silenzio pochi giorni fa: "Vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva, è ciò che desidero più di tutto", aveva detto visibilmente emozionato.

Le parole di Diego Daddì sulla rottura con Elga

A distanza di una settimana dal suo ultimo commento sui social, il salernitano classe 1984 è tornato ad esporsi sul periodo di crisi che sta vivendo con sua moglie: "Il momento è delicatissimo e molto difficile, voglio ringraziare tutti del sostegno e dell'affetto che mi avete rivolto, mi avete dato tanta forza", ha esordito. Nonostante i dissapori, l'ex corteggiatore ha voluto rispettare la scelta di Enardu e non ledere la privacy della coppia: "Non entrerò nei particolari perché ora ci vuole rispetto per quello che è stato, ma è arrivato il momento di reagire. Ho fatto l'eremita in questi giorni, ho un carattere molto chiuso. Adesso, però, devo riprendere tutto quello che stavo facendo prima nella speranza che qualcosa possa aggiustarsi".

Diego Daddì durante il suo sfogo su Instagram sulla rottura con Elga Enardu

Elga Enardu ha lasciato la casa che condivideva con il marito

Dopo aver mostrato le valigie e documentato l'addio all'appartamento nel quale viveva con il marito, Enardu si era sfogata con i suoi followers sul suo momento difficile, lasciandosi andare a un lungo pianto. Pur non andando nel dettaglio dei motivi che avrebbero spinto i due a prendersi una pausa, l'influencer sarda ha fatto riferimento a una mancanza di autonomia alla quale si sarebbe sottratta: "Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita. Oggi sono vicina a quelle donne che per ignoranza dei mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente".