Diego Daddì: “Amo ancora Elga Enardu, finita per problemi miei. Non sto passando un bel periodo” Diego Daddì ha svelato nuovi retroscena sulla fine del matrimonio con Elga Enardu, recentemente annunciato: “C’erano già dei problemi, soprattutto miei, perché non sto passando un bel periodo. La amo ancora, spero si possa risolvere”.

A cura di Elisabetta Murina

Diego Daddì ha svelato nuovi retroscena sulla fine del matrimonio con Elga Enardu, recentemente annunciato. Se l'ex tronista di Uomini e Donne aveva parlato di "qualcosa di intimo" e della speranza che tra loro potesse ricucirsi il rapporto, l'ex corteggiatore ha spiegato di non star attraversando un bel periodo ma di amarla ancora.

Le parole di Diego Daddì su Elga Enardu

Come Elga Enardu, anche Diego Daddì ha spiegato che nel loro rapporto ci sono stati problemi intimi, che di comune accordo hanno scelto di proteggere dai social e dai riflettori. L'ex corteggiatore ha poi spiegato di essere lui, in parte, la causa delle difficoltà di coppia: "È un periodo di crisi che si è portato avanti nel tempo, c‘erano già dei problemi, soprattutto miei, perché non sto passando un bel periodo". Daddì ha quindi precisato di amarla ancora e che spera per loro possa esserci un ritorno di fiamma:

Quando Elga è andata via mi ha fatto male, però non era giusto fermarla, prima dovevo risolvere le mie cose. Io la amo. Penso che se rimetto apposto le mie cose, le probabilità di tornare insieme ci sono perché c'è un sentimento forte. La mia speranza è altissima. Non ci sono tradimenti, violenza, niente di tutto questo.

La versione di Elga Enardu

Anche Elga Enardu si è detta speranzosa riguardo al rapporto con il marito, augurandosi che presto possa esserci un ritorno di fiamma e mantenendo sempre una certa privacy riguardo i motivi della rottura, che appunto non riguardano tradimenti, terze persone o gravi mancanze di rispetto: