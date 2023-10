Elga Enardu: “Con Diego Daddì è successo qualcosa di intimo, spero di poter ricucire il rapporto” Elga Enardu è tornata a parlare della fine del matrimonio con Diego Daddì, a cui era legata dal 2009. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che non c’è stato nessun tradimento e che è stata lei ad andare via di casa: “É successo qualcosa di intimo e personale. Spero di poter ricucire il rapporto”.

A cura di Elisabetta Murina

Elga Enardu è tornata a parlare della fine del matrimonio con Diego Daddì, a cui era legata dal 2009. Dopo aver risposto ad alcune domande dei follower su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato ulteriori dettagli in un'intervista rilasciata a Casa Sdl.

I motivi della rottura con il marito

Elga Enardu ha fatto sapere che il matrimonio con il marito era già in crisi da diverso tempo, fino ad arrivare alla rottura. L'ex corteggiatrice, tuttavia, spera possa esserci una soluzione: "Mi auguro che ci possa essere un ritorno". Anche nell'intervista, ancora una volta, Enardu ha affrontato i motivi della rottura, mantenendo sempre una certa privacy. Tra di loro, ha precisato, non c'è stato nessun tradimento:

Ci siamo lasciati perché l'amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa. Non c'è stato alcun tradimento, né da parte mia né da parte sua. Diego non è gay. La situazione è delicata e merita privacy.

"Io e Diego ci sentiamo sempre, anche se sono andata via di casa"

Nonostante abbiano deciso di prendere strade diverse, Elga Enardu e il marito sono rimasti in contatto: "Ci sentiamo costantemente perché stiamo male e abbiamo bisogno l'uno dell'altra". È stata l'ex corteggiatrice ad andare via di casa, anche se spera ci sia la possibilità di ricucire il rapporto: "Io sono andata via di casa, sto molto male, è successo qualcosa di molto intimo e personale, una situazione che si è trascinata nel tempo, non ci sono stati episodi di violenza".

Quanto al fatto di non avere figli insieme: "Non era in progetto, io non ho questo grande istinto materno, se lui avesse insistito avrei potuto valutare. Ci tenevo a dirlo perché sono stata accusata di essere io a non volere figli. Ed è stata una scelta giusta visto come sono andate le cose".