Cosa sappiamo sul caso dei video rubati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli e a che punto sono le indagini

Il caso è emerso a inizio agosto, quando i video intimi sono stati sottratti dal sistema di videosorveglianza installato in casa di Tronelli e diffusi online senza consenso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico; procedimento avviato anche in Sardegna per diffusione illecita di materiale esplicito.
A cura di Sara Leombruno
Stefano De Martino e la sua compagna Caroline Tronelli sono gli sfortunati protagonisti di un caso di diffusione illecita di video privati. La vicenda è emersa nei primi giorni di agosto, quando alcuni filmati a contenuto intimo sono stati sottratti dal sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione della giovane e poi diffusi online senza consenso. L’intrusione risale al 9 agosto, data in cui i file sono stati copiati prima di comparire in rete. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico, mentre un secondo procedimento è stato avviato in Sardegna (Tempio Pausania) per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito. Sul caso indaga la Polizia Postale.

Come sono stati rubati i video e come li ha scoperti Stefano De Martino

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i filmati sono stati sottratti direttamente dal sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione di Caroline Tronelli, attuale compagna del conduttore. Le telecamere, che avrebbero dovuto garantire sicurezza all’interno e all’esterno della casa, sono state invece l’obiettivo di un accesso illecito: qualcuno sarebbe riuscito a penetrare nel circuito informatico e a copiare i file registrati. Il conduttore si sarebbe accorto della violazione il 9 agosto, quando i contenuti sono stati individuati online. Da quel momento è scattata la denuncia e le indagini affidate alla Polizia Postale, che stanno cercando di risalire a chi abbia materialmente effettuato l’intrusione e diffuso i video senza alcuna autorizzazione.

A che punto sono le indagini dell'investigatore privato

Accanto alle indagini ufficiali, Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono affidati anche a un investigatore privato per cercare di ricostruire la diffusione dei filmati. Secondo quanto trapelato, l’attività investigativa sarebbe ormai in fase avanzata e vicina a individuare chi per primo ha messo in circolazione i video. L’obiettivo è chiarire la catena di passaggi che ha portato al loro rilascio online, così da stabilire eventuali responsabilità penali e civili. Gli accertamenti puntano sia all’autore materiale del furto informatico sia a chi ha contribuito alla propagazione dei contenuti, in modo da rafforzare l’azione legale già avviata dal conduttore e dalla sua compagna.

Caroline Tronelli lascia Instagram, la fidanzata di Stefano De Martino non ha gradito l’eccessiva attenzione
L’inchiesta aperta dalla procura di Roma

Parallelamente alle indagini private, anche la Procura di Roma ha avviato un’inchiesta ufficiale sul caso. I magistrati stanno valutando diverse ipotesi di reato, tra cui accesso abusivo a sistemi informatici, intercettazione illecita e diffusione non consensuale di materiale intimo, configurabile come revenge porn. L’inchiesta mira a individuare i responsabili del furto dalle telecamere di sorveglianza e della successiva divulgazione dei filmati, un atto che potrebbe avere conseguenze penali molto gravi per chi ha agito e per chi ha contribuito a diffondere i contenuti.

Le reazioni di Stefano de Martino e della fidanzata Caroline Tronelli

Nonostante il clamore mediatico, Stefano De Martino ha scelto di non fermarsi e di tornare subito al lavoro. L’ex ballerino e conduttore ha continuato a presentarsi in teatro per il suo nuovo spettacolo, mantenendo il consueto atteggiamento positivo. Da qualche settimana, inoltre, è anche tornato alla conduzione di Affari Tuoi, per la nuova stagione. Tronelli, invece, il 9 settembre ha deciso di cancellare da Instagram il suo profilo, che era regolarmente aperto fino a qualche giorno prima.

