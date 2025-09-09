Video intimi di Stefano De Martino con Caroline Tronelli rubati in casa, c’è anche il revenge porn tra i reati

Nell’inchiesta della Procura di Roma è stato inserito anche il reato di revenge porn. Al centro delle indagini, un video e alcune foto circolati sul web che ritraggono il noto conduttore televisivo Stefano De Martino in intimità con la sua attuale fidanzata Caroline Tronelli nella sua casa di Roma sottratti illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione della ragazza.

Nell'inchiesta della Procura di Roma c'è anche il reato di revenge porn. Un video e alcune foto circolati sul web che ritraggono il noto conduttore televisivo Stefano De Martino in intimità con la sua attuale fidanzata Caroline Tronelli nella sua casa di Roma sono stati sottratti illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione della ragazza. Le indagini, al momento contro ignoti, sono delegate alla Polizia Postale. Uno o più hacker avrebbero rubato il materiale della coppia introducendosi illegalmente nel sistema di videosorveglianza interno dell'abitazione, violando la privacy e poi diffondendolo illecitamente online.

Il video in rete e le segnalazioni dei followers di De Martino

L'avvocato di Stefano De Martino, Angelo Pisani, aveva descritto l'attacco hacker come opera di “sempre più spesso giovani esperti, ma anche bande organizzate di criminali informatici capaci di violare ogni sistema web”. La data in cui sarebbe avvenuta la registrazione illecita sarebbe il 9 agosto e la coppia se ne sarebbe accorta da alcune immagini iniziate a circolare in rete. Video che li ritraeva in intimità tra le mura domestiche della ragazza, sottratte a loro insaputa mentre trascorrevano del tempo insieme nell'abitazione romana. "Ti ho riconosciuto dai tatuaggi", gli avrebbe scritto un follower, da lì lo stato di allerta su quanto accaduto.

Il revenge porn che travolse Belén Rodriguez nel 2011

Si pensa che gli hacker possano avere le ore contate e che a pagarne le conseguenze non saranno solo loro, bensì anche chi ha visto e a sua volta condiviso il video e le foto in questione, contribuendo alla viralità di materiale privato. La storia lo avvicina tristemente a quanto accadde alla sua ex moglie Belén Rodriguez con l'ex fidanzato Tobias Blanco neel 2011, per un caso di revenge porn che finì per catalizzare l'opinione pubblica. “Avere fiducia negli altri non è mai una colpa”, ha commentato la conduttrice argentina dopo anni da uno dei momenti più bui della sua vita.