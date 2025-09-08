L’investigatore privato sul video di De Martino e Caroline Tronelli: “Vicino a scoprire chi l’ha diffuso per primo”

Da quando il video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli è stato diffuso, diventando in poco tempo un contenuto virale, è caccia a chi per la prima volta ha girato il filmato trafugato dalla casa dei genitori della ragazza, per poi farlo circolare di chat in chat. L'investigatore privato Amedeo Pantanella, che sin dall'inizio ha seguito il caso, ha rivelato di essere arrivato molto vicino al "guardone zero", che ha poi "inoltrato molte volte" il video. Si tratterebbe di un uomo, purtroppo non identificato, intercettato ad agosto a Diamante, vicino Cosenza.

L'investigatore privato vicino a scoprire l'uomo che ha diffuso il video

Il video che vede protagonisti, a loro insaputa, Stefano De Martino e la giovane fidanzata, rientra in un circuito che ha creato un vero e proprio scandalo: immagini di migliaia di telecamere di sicurezza di case private sono state rubate e poi pubblicate su un portale dove è possibile acquistarle, vi si trovavano anche video provenienti dall'Italia, ma dopo quanto accaduto al conduttore tv, non sono più visibili. Amedeo Pantanella, l'investigatore che ha seguito il caso sin dall'inizio, era presente il giorno in cui la coppia ha sporto denuncia a Porto Cervo e dichiara di aver individuato, con molta probabilità, chi ha diffuso per primo il video di De Martino e Tronelli.

Lo ha raccontato alla polizia, ma sulle pagine del Corriere della Sera, si legge che Pantanella è stato contattato in quei giorni da amici che erano in vacanza in Calabria, quando ancora le visualizzazioni erano pochissime. "Da chiunque mi chiamava per segnalarmelo, ho preteso di sapere come avevano avuto o visto quel video, per provare a risalire a chi per primo lo ha diffuso" ha spiegato, aggiungendo che un suo contatto che era a Diamante gli ha detto di averlo copiato dal telefono del suo vicino di ombrellone, che si vantava di averlo: "In quella copia c’erano visualizzati alcuni dettagli che mi hanno fatto capire che quell’uomo poteva essere il diffusore numero uno sui social e via Whatsapp".

Le indagini aperte sul caso

L'identità dell'uomo, però, non è stata verificata. Pare, infatti, che sia sparito nel nulla e sia andato via dal lido nel quale si trovava, senza nemmeno pagare. Intanto la polizia postale sta lavorando per risalire all'identità di chi ha pubblicato i filmati sul portale, dove si trovano anche video di persone comuni, che vengono riprese nei loro momenti di intimità. Sul caso è stata aperta un'indagine della Procura di Roma, dove è stata depositata la querela da parte di De Martino e l'altra a Venezia, dove una società di cyber security aveva segnato lo stesso sito su cui si trovava il video del conduttore e della fidanzata. Fare il percorso a ritroso e risalire all'identità di chi ha diffuso i video, non è semplice, dal momento che il dominio del sito è alle Isole Tonga, nel Pacifico.