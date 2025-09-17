Stefano De Martino e Caroline Tronelli litigano in pubblico: “Lei era agitata, l’ha lasciato solo al ristorante”

Il conduttore di Affari Tuoi e la sua fidanzata avrebbero avuto un litigio acceso in un noto ristorante di Roma, in zona Prati. La ragazza avrebbe lasciato il locale e sarebbe tornata a casa: “Era molto agitata, si è alzata ed è andata via”.

Durante l’estate erano apparsi inseparabili, tra vacanze insieme, presentazioni in famiglia e sguardi complici. Ora però qualcosa sembra essersi incrinato tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. A raccontarlo sono le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, che mostrano una serata tutt’altro che serena per la coppia: "Lei era agitata, l'ha lasciato da solo al ristorante".

L'indiscrezione sul litigio

Il conduttore, al termine delle registrazioni del suo programma Affari Tuoi aveva raggiunto la fidanzata 22enne per una cena in un ristorante a Roma, in zona Prati. Ma, stando al racconto del settimanale, il momento conviviale si sarebbe trasformato in un acceso litigio: Tronelli, visibilmente provata, si sarebbe alzata di scatto lasciando il locale: "È soprattutto la ragazza a sembrare molto agitata, tanto che si alza e se ne va, lasciando De Martino solo al ristorante", si legge tra le pagine.

De Martino sarebbe rimasto da solo per circa venti minuti prima di rientrare a casa, dove però avrebbe trovato la porta chiusa. Non avendo le chiavi, avrebbe dovuto attendere che Caroline decidesse di aprirgli. Il giorno dopo i due sono stati comunque visti uscire insieme: segno che, almeno per il momento, la frattura sembra ricomposta.

La tensione dopo i video intimi diffusi in rete

A pesare sulla relazione potrebbe essere la vicenda giudiziaria che riguarda da vicino il conduttore e la sua dolce metà. Secondo quanto riportato da Today, la 22enne avrebbe "i nervi a fior di pelle" dopo il furto e la diffusione dei video intimi insieme al napoletano. Il caso è ora nelle mani della Procura di Roma, che indaga per revenge porn e violazione aggravata della privacy. Un episodio che ha scosso profondamente Caroline, tanto da spingerla a disattivare per un periodo il suo profilo Instagram, oggi di nuovo attivo.