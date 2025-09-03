Stefano De Martino con Caroline Tronelli dal ginecologo: “È lo stesso che ha seguito la gravidanza della sorella”

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli diventa sempre più intensa. I due sono stati fotografati mentre uscivano dallo studio di un noto ginecologo romano, lo stesso che ha seguito la gravidanza di Marinicol, sorella della 22enne.

Sta diventando sempre più intensa la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La coppia, uscita allo scoperto all’inizio dell’estate, è stata fotografata dal settimanale Oggi all’esterno dello studio di un noto ginecologo romano. Secondo la rivista, come riportato da Dagospia, il medico sarebbe lo stesso che ha seguito la gravidanza di Marinicol Tronelli, sorella maggiore di Caroline e madre della piccola Vittoria.

Quegli scatti hanno subito fatto ipotizzare una gravidanza in corso, indiscrezione che si rincorre già da settimane, ma che i diretti interessati non hanno mai confermato. Di certo, al momento, c’è solo la consapevolezza di una storia d’amore vissuta alla luce del sole. Già questo rappresenta una novità nella vita di De Martino, che dopo il matrimonio finito con Belén Rodriguez non era mai stato accostato con continuità a una fidanzata.

Chi è Caroline Tronelli, giovane fidanzata di Stefano De Martino

Caroline è la bionda e bellissima giovane donna (ha appena 22 anni, contro i 35 di De Martino) che, da qualche mese, è diventata la compagna del conduttore di Affari Tuoi. I due si conoscono da anni, grazie all’amicizia storica tra il volto Rai e la famiglia Tronelli, ma solo recentemente si sarebbero innamorati. Come Stefano, anche Caroline preferisce vivere la propria vita privata lontano dai riflettori e, dal momento in cui è iniziato il legame con De Martino, non ha mai dato segnali alla cronaca rosa, evitando così di alimentare pettegolezzi più frequenti.

Caroline Tronelli vive a Roma con Stefano De Martino

Terminate le vacanze estive, trascorse insieme in barca al largo della Sardegna, Stefano è tornato a Roma, città dove si è stabilito da circa due anni e dove ha sede lo studio dal quale va in onda Affari Tuoi. Da qualche tempo anche Caroline — napoletana come il conduttore — ha deciso di trasferirsi nella Capitale per stare più vicino al compagno. Secondo Oggi, i due vivrebbero insieme.