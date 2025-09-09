Caroline Tronelli lascia Instagram, la fidanzata di Stefano De Martino non ha gradito l’eccessiva attenzione

Travolta da un’esposizione mediatica che ha probabilmente giudicato eccessiva, Caroline Tronelli ha scelto di disattivare il suo profilo Instagram. L’account della giovane fidanzata di Stefano De Martino, infatti, non risulta più raggiungibile.

L’eccessiva esposizione mediatica che ha investito Caroline Tronelli, fidanzata di Stefano De Martino, potrebbe averla spinta a cancellare il suo profilo Instagram. Da qualche ora, infatti, l’account della 22enne, compagna ufficiale del conduttore di Affari Tuoi da alcuni mesi, risulta disattivato. Caroline non ha spiegato i motivi di questa scelta improvvisa, ma è probabile che il passaggio da persona comune a figura costantemente sotto i riflettori non le abbia fatto piacere, soprattutto considerando l’attenzione che De Martino ha sempre dedicato alla tutela della propria privacy, in particolare dal momento in cui è terminato il matrimonio con Belén Rodriguez.

Sparito l’account Instagram di Caroline Tronelli

Caroline Tronelli non fa parte del mondo dello spettacolo, ma vi si è ritrovata catapultata

Diversamente dalle ex compagne di De Martino, Caroline non aveva mai dovuto fare i conti con la pressione dei media prima della relazione con il volto Rai. Studentessa con una vita simile a quella di tante coetanee, è lontana dal mondo dello spettacolo e degli influencer. L’improvvisa curiosità del pubblico e della cronaca rosa potrebbe non essere stata facile da gestire, al punto da spingerla a cercare di recuperare l’anonimato di cui godeva prima che la relazione con De Martino cominciasse.

La diffusione dei video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

A rendere la situazione ancora più difficile da affrontare potrebbe essere stata la grave violazione della privacy subita dalla coppia: alcuni video privati, rubati accedendo illegalmente al sistema di videosorveglianza dell’appartamento della giovane, sono stati diffusi in rete. Un episodio che i due hanno denunciato e per il quale si ipotizza il reato di revenge porn, anche se il responsabile non è stato ancora identificato. Ma l'identificazione del responsabile potrebbe essere questione di giorni.