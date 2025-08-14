Ad Alessandro Basciano è stato applicato il braccialetto elettronico, era a rischio domiciliari

Alessandro Basciano si è presentato in commissariato giovedì 14 agosto e gli è stato applicato il braccialetto elettronico dopo l’accusa di stalking dell’ex fidanzata Sophie Codegoni. Era a rischio domiciliari dopo non essersi presentato al primo appuntamento che gli era stato fissato il 6 agosto.

Alessandro Basciano si è presentato in commissariato a Milano oggi, giovedì 14 agosto, e gli è stato applicato il braccialetto elettronico. Il dj ed ex concorrente del Grande Fratello è accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni, sua ex compagna e madre di sua figlia. Lo scorso 30 aprile, il divieto di avvicinamento è diventato definitivo. Basciano non si era presentato alla prima convocazione, lo scorso 6 agosto, sostenendo di risiedere alle Canarie. Sui social la difesa di un'amica che sosteneva di essere l'unica a potergli mettere le manette aveva suscitato un'ondata di polemiche.

Alessandro Basciano, applicato il braccialetto elettronico

Secondo quanto riporta Ansa, Alessandro Basciano si sarebbe presentato in commissariato questa mattina e si sarebbe fatto applicare il braccialetto elettronico. Nel corso della prima convocazione, avvenuta mercoledì 6 agosto, il trentaseienne non si era presentato, sostenendo di risiedere all'estero. Rifiutandosi di applicare il braccialetto elettronico, ha corso il rischio di fare scattare gli arresti domiciliari. In queste ore il cambio di rotta. AdnKronos ha fatto sapere che stavolta Basciano avrebbe fornito il domicilio di una casa a Milano, situata in zona Porta Venezia. Il dj è atteso all'estero per alcune serate ed è stato informato che il dispositivo sarà in funzione anche oltre il confine nazionale e che è in grado di rilevare tentativi di manomissione. Se Basciano dovesse tentare di liberarsi del braccialetto elettronico, scatterebbero nella migliore delle ipotesi i domiciliari, ma la Procura potrebbe decidere di procedere con l'arresto.

L'ex concorrente del GF accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. I giudici del Riesame lo hanno ritenuto responsabile di condotte che avrebbero generato nella sua ex compagna un “perdurante stato di ansia e paura” e a causa della sua condotta avrebbe condizionato le abitudini di vita della donna, che ha espresso in più occasioni il suo malessere: "Ho paura, ogni volta che esco ci sono bodyguard con me". Lo scorso novembre, Alessandro Basciano era stato arrestato e poi scarcerato due giorni dopo. In queste ore, l'applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni.