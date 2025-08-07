Basciano non mette il braccialetto elettronico, l’amica Elisa De Panicis ci scherza su in modo surreale

Alessandro Basciano era a Ibiza ieri e non ha messo il braccialetto elettronico. Nonostante il caso delicato, il dj ne scherzava con la sua amica Elisa De Panicis, che lo prendeva in giro su Instagram: “Sei il galeotto più bono di Ibiza”. Come se non bastasse, la sera ha rilanciato: “Ad Ale le manette le metto solo io”. Sconcerto generale sui social per l’approccio surreale a una vicenda così seria.

Alessandro Basciano si trova a Ibiza e ieri è apparso sorridente davanti al cellulare di Elisa De Panicis, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, che lo ha ripreso mentre era a pranzo. "Il galeotto più bono di Ibiza. Ti vedo molto bene" sono le parole dell'influencer al suo amico. Alessandro Basciano ieri era atteso in commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico, ma non si è presentato a causa degli impegni di lavoro in Spagna. Accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, ora potrebbe rischiare gli arresti domiciliari. Nonostante il caso delicato e il processo ancora in corso, pare sia argomento leggero in quel di Ibiza, dove in serata la sua amica ha anche rincarato la dose in una story Instagram: "L'unica che può mettere le manette a Ale sono io", le sue parole in un video selfie.

La story di Elisa De Panicis che sta facendo discutere

"L'unica che può mettere le manette a Ale sono io. Ora mi uccide…". Elisa De Panicis ieri sera, dal letto, ha reso pubblico un suo video selfie nel quale si esprime con queste parole. Sorridente e noncurante della delicatezza della situazione, ha così continuato: "Ma io la faccio ironica la cosa. Però…". Difficile comprendere la sua ironia e la disinvoltura nel dichiarare queste parole rivolte all'ex gieffino, sottoposto a misura cautelare per stalking e atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata, nonché madre di sua figlia.

La modella già in mattinata aveva fatto ironia sul caso Basciano, riprendendo il suo amico mentre pranzava, davanti al computer e al telefono, commentando: "Il galeotto più bono di Ibiza". L'ex GF nel video è sembrato divertito dal gioco e sorridendo, e coprendosi il volto, le dice: "Sto lavorando". Immagini e parole che hanno scatenato profonda perplessità rispetto a toni e modi, qualcosa di molto lontano dalla serietà che ci si aspetterebbe su argomenti del genere (e di genere). Intanto i video corrono sul web e vengono accompagnati negativamente da commenti trancianti. Ridere di queste misure significa delegittimare delle cause importanti, anche alle Baleari dovrebbe valere questo principio.