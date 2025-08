Alessandro Basciano non si presenta per mettere il braccialetto elettronico: dov’è e cosa può succedere adesso

Alessandro Basciano stamattina non si è presentato all’appuntamento in commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico. Al momento la decisione torna in mano al magistrato, che potrebbe riprogrammare un appuntamento oppure disporre gli arresti domiciliari. Il suo avvocato aveva informato le forze dell’ordine della sua residenza alle Canarie e del mancato domicilio nella città dove vive Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano stamattina non si è presentato all'appuntamento in commissariato a Milano per mettere il braccialetto elettronico. Al momento la decisione torna in mano al magistrato, che potrebbe riprogrammare un appuntamento per attivare il dispositivo oppure disporre gli arresti domiciliari. Il suo avvocato, Leonardo D'Erasmo, aveva informato le forze dell'ordine della sua residenza alle Canarie e del mancato domicilio nella città dove vive Sophie Codegoni.

Perché Basciano non si sarebbe presentato a ritirare il braccialetto elettronico

Perché Basciano non si sarebbe presentato stamattina in commissariato per mettere il braccialetto elettronico ce lo spiega proprio D'Erasmo: "Lavora tutta l'estate all'estero, fa il Dj e al momento è impossibilitato a rispettare questi appuntamenti, che vengono decisi in base alla disponibilità dei dispositivi di sicurezza. Ci era stato comunicato sabato scorso che oggi avrebbe dovuto presentarsi, ma avendo serate in Spagna e un calendario con date lavorative precedentemente condiviso come traccia relativa a un'eventuale assenza, non ha potuto ritirarlo".

Al momento per il trentaseienne Basciano, accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip, la Procura di Milano non sarebbe intenzionata a intervenire all'estero con un provvedimento ad hoc, preferendo aspettare "un suo ravvedimento" visto che in Italia ha ancora due figli minori, come riporta Adnkronos. Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato per lui il divieto di avvicinarsi (a meno di 500 metri) e di comunicare con l'ex compagna Codegoni.

Leggi anche Gli avvocati di Bova respingono richiesta di affido esclusivo di Rocìo e depositano denuncia per stalking contro Corona

Cosa succede adesso: il rischio dei domiciliari al ritorno in Italia

Resta che questo rifiuto potrebbe aggravare la sua posizione, portandolo a rischiare gli arresti domiciliari o, nella peggiore delle ipotesi, anche il carcere, se non dovesse indicare un domicilio in Italia. Se così non fosse, verrà nuovamente convocato per l'attivazione del braccialetto e la presa in carico della misura in maniera effettiva. A breve la chiusura delle indagini a carico di Basciano porterà a galla uno scenario più definito rispetto la denuncia della sua ex Sophie Codegoni, che ha ribadito con forza di aver ricevuto minacce e insulti ricevuti anche via chat. Secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Antonio Pansa, nate da due denunce sporte dalla ragazza, il Dj, per gelosia, avrebbe assunto atteggiamenti minacciosi e prevaricatori nei confronti dell'allora fidanzata, con la quale ha avuto una bambina, ennesimo elemento di disputa per l'affidamento.