Ibiza Altea e Daniele Iaia di Too Hot To Handle si sono lasciati, lei: “Mi pento di avergli aperto il mio mondo”

Ibiza Altea e Daniele Iaia di Too Hot To Handle si sono lasciati. Lo ha annunciato la modella in un lungo sfogo sui social nel quale, senza fare nomi, lo accusa di aver finto e di aver giocato con i suoi sentimenti. “La relazione è stata vera per me. Ma io non ho bisogno di questo tipo di hype”, le parole.

Ibiza Altea ha annunciato la rottura definitiva da Daniele Iaia. La modella ha conosciuto il romano a Too Hot To Handle e con lui si è lasciata andare a confessioni private, soprattutto sul suo passato sentimentale e sul figlio. Durante l'esperienza nel reality, ambientato a Santo Domingo, Daniele le aveva regalato la sua collana: Ibiza l'ha custodita con cura, indossandola ogni giorno, ma ora sarebbe arrivato il momento di toglierla. Su Instagram, con un lungo sfogo, ha annunciato la separazione totale tra i due accusandolo, velatamente, di aver usato la relazione per "hype".

Lo sfogo di Ibiza Altea

A corredo di una serie di scatti con indosso la collana che Daniele Iaia le regalò durante l'esperienza a Too Hot To Handle, Ibiza Altea ha rivelato che ora è il momento di toglierla. "L’ho tenuta addosso anche quando non parlava più di me. All'inizio sembrava un gesto sincero, un simbolo di qualcosa che, per un attimo, ho creduto potesse essere reale. È stato bello, sì. È stato vero nel reality, e anche dopo. Ci ho creduto con presenza, intenzione, amore. E ho dato tutto: tempo, spazio, denaro e possibilità" ha scritto la modella in un post su Instagram nel quale annuncia la rottura dal romano 20enne conosciuto nel reality. "Mi hai seguita ovunque, ma guardandoti ora, so che sei stato solo un riflesso. Un’ombra della mia storia, non un protagonista. Mi pento di aver aperto così tanto il mio mondo a chi, in fondo, voleva solo usarlo" ha continuato, accusando, seppur senza far nomi, Daniele di aver giocato con i suoi sentimenti per rendere "vendibile una narrazione": "Una relazione da esibire, più che da vivere. Una finzione curata per mantenere l’immagine pulita, mentre dietro c’era il vuoto". Con lucidità – ha ammesso – ha deciso che è arrivato il momento di togliere quella collana. Così ha concluso: "La relazione è stata vera, almeno per me. Ma io non ho bisogno di questo tipo di hype. I miei sentimenti non sono in vendita".

La reazione di Daniele Iaia

Daniele Iaia è rimasto in silenzio dopo il post condiviso da Ibiza Altea. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai fan più curiosi. Il romano non segue più la modella su Instagram e l'"unfollow" è stato da lei ricambiato. Qualcosa tra i due deve essere andato storto al punto da far chiudere i rapporti in maniera drastica.