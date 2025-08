Ibiza Altea sulla morte del fidanzato: “Sono passati cinque anni, non l’ho superata. A volte gli parlo”

Ibiza Altea attraverso le sue IG stories ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra queste una legata al compagno, Davide Pilotto, morto cinque anni fa in un incidente stradale, poco dopo la nascita del loro figlio. La modella ha rivelato il suo segreto a Davide Iaià durante la loro partecipazione a Too Hot To Handle: ha cresciuto il figlio, Angel Gabriel, da sola, e oggi quando lo guarda è come se vedesse anche il suo fidanzato passato a miglior vita. Su Instagram ha raccontato di non aver superato il lutto, "sono semplicemente andata avanti".

Le parole di Ibiza Altea sulla morte del compagno

Ibiza Altea tra le Instagram story ha raccontato che tra quattro giorni "sono 5 anni che il mio angelo non c'è più". Davide Pilotto, il suo fidanzato, è morto il 5 agosto 2020 in un incidente stradale. A un fan che le ha chiesto come ha superato la morte del compagno, ha risposto di non esserci riuscita, ma "sono andata avanti". La modella, concorrente di Too Hot To Handle Italia 2025, ha ricordato il periodo in cui Davide morì, lasciandola sola con il loro primo figlio, nato solo sei mesi prima. "Essere 20enne con un bellissimo bambino, ti porta a non stare lì a pensare. O portavo il sorriso a casa o le lacrime, io ho scelto il sorriso per mio figlio, altrimenti non sarebbe cresciuto cosi spensierato e felice", le parole. Ibiza Altea ha ribadito di non aver superato il lutto, poi ha aggiunto: "Ci parlo ogni tanto tra le nuvole, però ho mio figlio. Ce l'ho qua davanti, li ho tutti e due qua davanti".

L'incidente stradale di Davide Pilotto

Il fidanzato di Ibiza Altea, che era diventato papà da pochi mesi, è morto nelle prime ore del mattino del 5 agosto 2020 a Vicenza, mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa in un locale a Jesolo. A distanza di quasi cinque anni, lo scorso gennaio, è stato riaperto il caso per scoprire la dinamica dell'incidente, e il responsabile. In auto con Pilotto c'era un'amica, Camilla Marcante, che risulta ora a processo per omicidio stradale. Secondo l'accusa, era lei alla guida dell'auto che è volata nel ponte di Lobia, precipitando nel torrente e uccidendo il compagno di Ibiza Altea.