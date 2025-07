Too Hot to Handle, Ibiza Altea: “Sono rimasta vedova con un figlio di 6 mesi”, poi la lite tagliata con Daniele

Ibiza Altea è la modella tra le concorrenti di Too Hot to Handle, il reality show di Netflix, in cui si vince se si resiste alle tentazioni. Durante lo show è nato un rapporto piuttosto stretto con Daniele Iaia, al quale racconta di avere un figlio e di essere rimasta vedova. Intanto anche lui, sui social, racconta di una lite tra loro mai trasmessa.

Tra i programmi che stanno facendo scalpore in queste calde settimane estive c'è Too Hot to Handle Italia, il reality di Netflix in cui i concorrenti devono resistere alla tentazione del sesso, per potersi accaparrare il montepremi da 100mila euro. Tra i protagonista della prima edizione italiana c'è Ibiza Altea, giovane modella che avrebbe dovuto partecipare anche all'Isola dei Famosi, ma poi la sua partecipazione al reality è saltata. Nel frattempo nella villa da sogno a Santo Domingo, ha conosciuto Daniele Iaia, con il quale ha intrapreso una conoscenza anche fuori dallo show, tra loro ci sono stati momenti molto intensi, tra cui una lite che, però, non è stata trasmessa, ma anche di profonda connessione, quando Ibiza gli ha racconto di essere vedova e avere un figlio.

Ibiza Altea parla di suo figlio e di come sia rimasta vedova

Sono ben dieci i concorrenti di Too Hot to Handle, ma è normale che certi legami diventino più profondi solo tra alcuni di loro. E infatti tra Ibiza Altea e Daniele Iaia è nato un legame piuttosto forte, che li ha messi davvero a dura prova. Durante una delle loro chiacchierate, anche particolarmente spinte, c'è stato spazio anche per un momento di condivisione più profondo e personale, durante il quale Ibiza ha raccontato di essere diventata mamma molto giovane: "Io a Milano ho un bel segreto, ovvero ho un bellissimo bambino. L’ho fatto a vent’anni e sono rimasta vedova dopo, che aveva sei mesi. Sono totalmente sola". La 26enne, infatti, era fidanzata con Davide Pilotto, giovane quanto lei, che ha perso la vita in un incidente automobilistico, il 5 agosto 2020, mentre si dirigeva verso Jesolo. A darle la notizia della scomparsa è stata la madre del ragazzo: "Mi ha detto che aveva avuto un incidente. Che non ce l’aveva fatta. Ho creduto a uno scherzo. Ho creduto che tutto crollasse. Semplicemente non potevo crederci".



La lite tra Ibiza Altea e Daniele Iaia mai trasmessa

Il reality si è ormai concluso e i concorrenti, tornati a casa, hanno iniziato a commentare quanto si sta vedendo su Netflix con il pubblico che, infatti, ha iniziato a seguire assiduamente lo show. Anche Daniele Iaia, in una diretta sui social, racconta che un momento vissuto con Altea, durante il quale hanno avuto una discussione, non è stato poi trasmesso: