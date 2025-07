Ibiza Altea: “A Too Hot To Handle non potevo parlare di mio figlio. Mi sfogai con Yomely, anche lei è madre”

Ibiza Altea ha parlato sui social dell’esperienza a Too Hot To Handle, vissuta lontana dal figlio. La modella ha raccontato di aver pianto con Yomely Fernandez per la mancanza: “Mi sono aperta perché anche lei è mamma. Ma non potevo parlarne, era tutto registrato”.

Nell'edizione di Too Hot To Handle Italia 2025, a metà percorso dei concorrenti, si è presentata Yomely Fernandez che, dopo essersi integrata nel gruppo, ha iniziato una conoscenza con Maurilio La Barbera. La modella, originaria della Repubblica Dominicana, ha condiviso il viaggio nel reality che si è svolto a Santo Domino con un'amica, Ibiza Altea. Entrambe hanno condiviso, durante le registrazioni, la mancanza per i loro figli: è stata Ibiza a rivelare che anche la sua ex compagna di avventura è mamma.

Le parole di Ibiza Altea su Yomely Fernandez

La maternità di Ibiza Altea è stata rivelata a Too Hot To Handle Italia, durante l'esterna tra la modella e Daniele Iaià. A restare sconosciuta fino ad ora, invece, è stata quella di Yomely Fernandez. La modella italoamericana, in risposta a un utente su Instagram, ha raccontato il motivo per il quale non poteva parlare della mancanza per il figlio. Soltanto una volta, però, si è lasciata andare confessandosi con Yomely, con la quale non ha trattenuto le lacrime. "Devo ringraziare la produzione che è stata carinissima, mi faceva sapere come stava mio figlio o se succedeva qualcosa a casa. Per fortuna non è successo nulla in un mese, ero tranquilla. Con i concorrenti non ne potevo parlare, non potevo dire che avevo un figlio, tenevo tutto dentro" ha spiegato la Altea prima di confessare di averne parlato una volta con Yomely, sua collega e amica. "Con Yomely mi sono aperta perché anche lei è mamma, ho fatto un mini pianto. Ma anche in quell'occasione non potevo (parlarne, ndr), era tutto registrato", ha continuato prima di sottolineare di non aver mai smesso di pensare al figlio durante il viaggio. "Avevo molto controllo mentale, ma mi mancava ogni minuto. Ogni volta che guardavo il cielo gli mandavo un pensiero, e poi sono tornata", ha concluso.

Chi è Yomely Fernandez, concorrente a Too Hot To Handle Italia

Yomely Fernandez è entrata nel villaggio di Too Hot To Handle Italia 2025 a percorso in corso. Modella di origini dominicane, ha 25 anni e a settembre ne compirà 26. Su Instagram vanta oltre 88mila followers. Nel video di presentazione registrato per il programma ha raccontato di lavorare come modella e "sui social": "In un uomo non guardo solo l'aspetto estetico, bisogna saper comunicare". Sconosciuti i dettagli sulla sua vita privata.