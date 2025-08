Maurilio La Barbera e Yomely Fernandez dopo Too Hot To Handle si sono lasciati, lui spiega il perché

Maurilio La Barbera e Yomely Fernandez non sono più una coppia. Si sono conosciuti a Too Hot To Handle Italia, il reality disponibile per la visione su Netflix che vede 10 concorrenti, 5 maschi e 5 femmine, single, pronti a mettersi in gioco provando a dimenticare il sesso per andare a fondo in una conoscenza. I due si sono conosciuti a metà percorso, e dopo che lei lo ha scelto come partner, hanno formato una delle coppie del programma. A distanza di tempo, il loro rapporto si è mutato: oggi stanno trascorrendo dei giorni insieme a Taormina, ma entrambi su TikTok hanno ammesso di essere solo amici.

Le parole di Maurilio La Barbera

In un video selfie pubblicato su TikTok, Maurilio La Barbera ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Yomely Fernandez. "Nel reality abbiamo fatto un percorso bellissimo, abbiamo vissuto una relazione vera, tra alti e bassi. Avete visto quello che è successo. Dopo il reality però, col tempo, abbiamo capito che non siamo fatti per stare insieme come fidanzati" ha dichiarato il modello nel video che aveva promesso ai suoi follower. Nonostante la storia non abbia funzionato, hanno deciso di frequentarsi come amici. "Però abbiamo deciso in maniera matura e responsabile di rimanere amici. Io per lei ci sono, lei per me c'è. Lei è una persona stupenda, e pensa la stessa cosa di me", le parole prima di sottolineare di essere, quindi, di nuovo single.

Il commento di Yomely Fernandez: "Non stavamo bene insieme"

Anche Yomely Fernandez, che sta trascorrendo con lui dei giorni a Taormina, ha aggiunto un video sul suo profilo TikTok nel quale comunica la decisione di mantenere solo un rapporto di amicizia con Maurilio. "Non stiamo bene insieme, ma è nata un'amicizia molto bella", le parole. Con loro c'è anche Ibiza Altea, in compagnia del figlio. Le due modelle hanno legato molto durante il soggiorno a Santo Domingo: a unirle anche il fatto che sono entrambe madri.