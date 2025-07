Chi è Daniele Iaià, il concorrente di Too Hot To Handle su Netflix

Daniele Iaià è uno dei concorrenti di Too Hot To Handle su Netflix. 20 anni, di Roma, si descrive come un gentleman, come “uno degli ultimi romantici”.

Daniele Iaià è uno dei protagonisti di Too Hot To Handle. Il reality di Netflix vede dieci single riunirsi in una villa da sogno con l'obiettivo di conquistare il montepremi da 100mila euro: possono riuscirci soltanto rinunciando a fare sesso. Daniele è stato uno dei più notati dalle ragazze scelte per l'edizione: 20 anni, di Roma, è "uno degli ultimi romantici sulla terra", come raccontato da lui stesso nel video di presentazione.

Chi è Daniele Iaià di Too Hot to Handle su Netflix

Daniele Iaià

Daniele Iaià ha 20 anni ed è di Roma. Nel video di presentazione registrato per il reality ha raccontato di essere un gentleman, "uno degli ultimi romantici". "Ti apro la sportello della macchina, ti regalo una rosellina di sera. Non mi piace far annoiare le donne, voglio farle sentire volute, desiderate" ha raccontato. Piace alle donne perché le fa divertire: "Non ho tattiche, se ti annoi una sera chiami Daniele e ti diverti. Io piaccio perché ho la faccia da angioletto", le parole. Il suo profilo Instagram – il cui nome è daniele.iaia – è seguita da oltre 26mila followers e con loro condivide scatti della sua vita di tutti i giorni. Il giovane è molto attivo anche su TikTok dove condivide video quotidianamente. L'ultimo 23 ore fa nel quale si mostra mentre si rasa la barba: "Te l'ho promesso, ecco il tuo premio… la faccia da bambino è tornata".

Daniele Iaià a Too Hot to Handle: il rapporto con Ibiza Altea

Daniele Iaià sin dal suo arrivo in villa ha attirato l'attenzione di tutte le ragazze, concorrenti del reality. A catturare la sua, però, in maniera particolare è stata Ibiza Altea che lo ha puntato sin da subito. I due, durante l'avventura nel programma, si sono avvicinati particolarmente al punto che la modella ha rivelato il suo segreto al collega, cioè quello di essere madre. Nel corso delle puntate i due si sono scambiati baci passionali.