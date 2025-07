Too Hot to Handle Italia, chi sono i concorrenti nel cast e come vederlo in streaming

Sono dieci i concorrenti di Too Hot To Handle Italia 2025. Cinque ragazze e cinque ragazzi convivono in una villa a Santo Domingo e devono rinunciare al sesso per conquistare il montepremi dal valore di 100mila euro. Il reality è disponibile per la visione solo su Netflix.

Too Hot To Handle è arrivato su Netflix il 18 luglio 2025. Il reality show, prodotto da Fremantle Italia, vede la partecipazione di dieci single che si ritrovano a convivere in una villa da sogno, a Santo Domingo. Per potersi aggiudicare il montepremi dal valore di 100mila euro, dovranno rinunciare al sesso. Per ogni regola infranta, sarà detratta una cifra dal premio finale. Disponibile per la visione solo sulla piattaforma Netflix, per i clienti abbonati, il reality è formato da 8 episodi ed è condotto dal rapper Fred De Palma.

Il cast di Too Hot to Handle: i nomi dei concorrenti

I concorrenti di Too Hot To Handle sono dieci, divisi tra uomini e donne. Tutti piuttosto attivi sui loro profili social, solo qualcuno è già apparso in tv, come Carlotta Cocins, ex Pupa de La Pupa e Il Secchione, e Ibiza Altea, che avrebbe dovuto partecipare all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Di seguito l'elenco con i protagonisti dell'edizione di Too Hot To Handle Italia:

Alessandro Varsi, 22 anni

Alessia Toso, 24 anni

Carlotta Cocins, 28 anni

Daniele Iaià , 20 anni

, 20 anni Ibiza Altea, 26 anni

Federica Nesti, 25 anni

Jacopo Tommasini, 29 anni

Klodian Mihaj, 25 anni

Michelle Veronesi, 19 anni

Maurilio La Barbera, 32 anni

Come funziona il format su Netflix

Dieci concorrenti devono vivere insieme in una villa da sogno cercando di trattenere i loro istinti sessuali. Per conquistare il montepremi dal valore di 100mila euro, nessuno dovrà avere rapporti sessuali, baciarsi o farsi travolgere da intimità fisica. Qualora qualcuno dovesse infrangere le regole, saranno detratti dei soldi dal premio finale. Il reality è condotto da Fred De Palma.

Too Hot to Handle Italia è disponibile solo su Netflix

Too Hot to Handle è un reality show esclusivo di Netflix, per questo motivo non è disponibile per la visione su altre piattaforme di streaming o tramite abbonamento a canali televisivi.