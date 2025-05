video suggerito

Ibiza Altea dopo l'esclusione improvvisa dall'Isola dei Famosi: "Mi sento violata, hanno sfruttato la mia immagine" Ibiza Altea è la grande assente dal cast dell'Isola dei Famosi 2025. In un'intervista, la modella sostiene che la decisione di Mediaset sarebbe legata alla sua recente partecipazione a Too Hot To Handle, reality di Netflix condotto da Fred De Palma. Le parole dopo l'esclusione improvvisa: "Sapevano tutto, mi hanno fatta arrivare in Honduras per poi farmi tornare indietro".

A cura di Sara Leombruno

Ibiza Altea è la grande assente dal cast dell'Isola dei Famosi 2025. La modella non ha potuto prendere parte alla 19esima edizione del programma condotto da Veronica Gentili “per tante ragioni”, come spiegato in puntata dalla conduttrice. Le sue parole dopo l'esclusione improvvisa: "Mi hanno fatta arrivare in Honduras per poi farmi tornare indietro. Mi sento violata".

Le parole di Ibiza Altea dopo l'esclusione dall'Isola dei Famosi

Il motivo della sua esclusione potrebbe essere legato alla sua partecipazione a Too Hot To Handle, reality di Netflix condotto da Fred De Palma che avrebbe dovuto cominciare il 9 maggio, salvo poi essere rimandato a data da destinarsi. In un'intervista a Biccy, la modella ha detto di aver scoperto di non poter partecipare "martedì sera, il giorno prima della diretta", mentre si trovava nel suo resort in Honduras. Secondo lei, gli organizzatori del programma avrebbero sempre saputo di quella sua partecipazione:

Mi ero assunta la responsabilità di pagare l’eventuale penale sollevando Banijay da ogni responsabilità eppure la sera prima della diretta mi hanno detto che non avrei potuto partecipare. Sono in Honduras da cinque giorni e sono tutt’ora qua, chissà quando ho l’aereo per tornare in Italia.

Poi, un duro attacco alla produzione: "Hanno venduto la mia immagine facendo a tutti credere che c’ero fino a poche ore prima. Mi hanno fatta arrivare fin qua, 19 ore di volo, per poi farmi tornare indietro con la scusa dell’altro programma che deve ancora uscire ed è attualmente senza data d’uscita. Volevo dare il massimo. Mi sento violata”.

"Questa opportunità era un sogno"

In un post pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram, Altea è tornata sull'argomento, parlando di quella dell'Isola come un'occasione sfumata a cui teneva molto: "Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci". A chiusura del post, un ringraziamento a chi l'ha sostenuta nelle ultime settimane: "Mi dispiace aver deluso alcuni di voi, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile".