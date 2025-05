video suggerito

Concorrente dell'Isola dei Famosi in un altro reality in contemporanea: "Rinviata la partenza del programma" Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili compare una concorrente già impegnata in un altro programma. Per evitare la sovrapposizione arriva la decisione del rinvio.

A cura di Andrea Parrella

L'Isola dei Famosi 2025 è alle porte. Il reality, che quest'anno sarà condotto da Veronica Gentili, partirà il prossimo 7 maggio, salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto. A pochi giorni dalla partenza si è andato a definire il cast di questa edizione su cui si concentrano grosse aspettative da parte di pubblico e azienda, vista anche la presenza di Simona Ventura nel ruolo di opinionista e quella di Pierpaolo Pretelli come inviato, ma anche per i destini dei reality Mediaset che in questa stagione paiono essere in grande affanno.

Il caso di Ibiza Altea in due reality in contemporanea

Tra i nomi del cast dell'Isola dei Famosi compare anche Ibiza Altea, modella italoamericana entrata nel gruppo solo negli ultimi giorni, cosa che ha generato un imprevisto emerso proprio in queste ore. La modella, infatti, è tra i concorrenti di un altro reality show, Too Hot to Handle, condotto da Fred De Palma e distribuito da Netflix la cui partenza ere prevista per il 9 maggio. Era, è il caso di dirlo, perché stando a quanto fa sapere Davidemaggio.it la partenza di Too Hot to Handle è stata rinviata a data da destinarsi. La ragione del rinvio della produzione Fremantle non è esplicitata, ma il motivo sembra chiaramente quello di voler evitare una sovrapposizione con la messa in onda dell'Isola dei Famosi nelle prossime settimane.

Il cast dell'Isola dei Famosi con Adinolfi e Giarrusso

Intanto per il cast dell'Isola dei Famosi c'è stato un lavoro profondo e le premesse di questa edizione sono interessanti. Al momento sono 20 i naufraghi confermati, con l'aggiunta di nomi come quello di Mario Adinolfi, Dino Giarrusso, Cristina Plevani, personaggi che sono certamente in grado di attirare l'attenzione del pubblico e potrebbero generare dibattito nel corso delle settimane. Gli occhi, naturalmente, sono puntati su Veronica Gentili, chiamata a risollevare le sorti dell'Isola dei Famosi dopo un'edizione sbiadita come quella dello scorso anno, affidata alla conduzione di Vladimir Luxuria che, poche settimane fa, ha fatto gli auguri alla sua collega.