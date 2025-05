video suggerito

Teresanna Pugliese e la partenza per l'Isola: "I miei figli non saranno soli. Non chiedo comprensione, ma rispetto" Teresanna Pugliese, prossima concorrente dell'Isola dei Famosi, a poche ore dalla partenza per il reality ha condiviso una riflessione sui social in merito alla sua scelta di partire nonostante abbia due figli.

A cura di Ilaria Costabile

I concorrenti dell'Isola dei Famosi si preparano per la partenza e ancor prima che possano mettere piede in Honduras, ad alcuni di loro è stata contestata la scelta di prendere parte ad un programma così impegnativo. È per questa ragione che Teresanna Pugliese, prossima naufraga del reality di Canale 5, ha voluto condividere un pensiero sul suo account Instagram, spiegando la scelta di partire per questa nuova avventura.

Le parole di Teresanna Pugliese prima della partenza

"Una madre dovrebbe stare a casa con i suoi figli, non andare all’Isola dei Famosi" questa la frase che apre il lungo post pubblicato dall'ex volto di Uomini e Donne su Instagram, dove sente di dover chiarire alcune questioni in merito al suo essere madre e allo stesso tempo personaggio di spettacolo che, in quanto tale, ha deciso di accettare la chiamata di Mediaset. Nel video, pubblicato sul suo account, la si vede salutare i suoi figli, il compagno e i suoi familiari che la abbracciano e la stringono, non senza un po' di commozione. Accanto al video, scrive:

Ma oggi voglio parlarvi proprio da madre, prima ancora che da donna e da professionista. Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli. Significa, invece, insegnare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, lavorare, affrontare sfide, e tornare più forte e più presente di prima. I miei bambini (uno di 9 anni e uno di appena 7 mesi) resteranno con persone che li amano, che si prenderanno cura di loro con affetto e responsabilità.

Non saranno mai soli. Essere madre vuol dire anche mostrare ai propri figli che si può essere forti, coraggiosi, e indipendenti. Lo faccio per me certo! Ma anche per loro, per il loro futuro, per costruire qualcosa che un giorno capiranno. Non chiedo comprensione a tutti, ma rispetto sì.

Perché dietro questa scelta c’è amore, organizzazione e tanta consapevolezza. Essere madre non ha un’unica forma. E questa è la mia.

Teresanna continua il suo messaggio rivolto a chi ha contestato questa sua scelta, sottolineando che risponde all'esigenza di darsi l'opportunità di affrontare una nuova esperienza, nonostante non sia semplice separarsi dai propri affetti per un periodo così lungo:

Questa occasione per me è come un dono, qualcuno o qualcosa mi ha fatto un regalo! Un’esperienza tanto unica quanto forte, che mi cambierà per sempre! A chi giudica non vi auguro di cambiare idea su di me, vi auguro di avere sete di sogni, di sfide e di crescita. La mia voglia di vivere una nuova occasione di certo non occulta il dolore che ho provato nel distaccarmi dalle persone che amo, ma sono certa che mi renderà migliore.