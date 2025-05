Isola 2025, Teresanna Pugliese contro Leonardo Brum: “Rutta, è scorretto e ha un atteggiamento violento”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

All'Isola dei famosi 2025 il clima si è fatto carico di tensione sin dai primi giorni. Dopo lo scontro tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata, arriva anche il malcontento di Teresanna Pugliese nei confronti di Leonardo Brum. La concorrente, durante la nomination, ha rimarcato presunti comportamenti aggressivi da parte del modello brasiliano.

Teresanna Pugliese accusa Leonardo Brum di avere un atteggiamento violento

Teresanna Pugliese, nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2025 trasmessa lunedì 12 maggio, ha espresso il suo disappunto per alcuni comportamenti del modello Leonardo Brum. A suo dire il naufrago avrebbe mostrato un atteggiamento violento. Mentre lo nominava ha spiegato alla conduttrice Veronica Gentili:

Continua a non piacermi sempre di più. Oltre al fatto che è uno stratega, forse nemmeno poi tanto bravo, è scorretto. Oggi ha avuto un momento delirante di confronto. Voleva confrontarsi con Spadino o Nunzio, non ricordo, ed è stato anche molto violento nell'atteggiamento.

Leonardo Brum rutta all'Isola 2025, la reazione di Veronica Gentili

Teresanna Pugliese, poi, ha rimarcato altri atteggiamenti che non ha apprezzato. Secondo quanto sostiene, Leonardo Brum si lascerebbe andare a un comportamento volgare, che mancherebbe di rispetto ai suoi compagni di avventura:

Fa rutti e robe che io non condivido. È vero che stiamo vivendo allo stato brado, ma è vero anche che bisogna comunque portare rispetto. Ci sono delle signore, è una comunità, condividiamo.

Veronica Gentili le ha dato ragione: "Diglielo che il fatto che viviate su una spiaggia non significa che siate degli energumeni. Puoi dirlo anche da parte mia". Teresanna Pugliese ha replicato che non è facile confrontarsi con lui: "Si offende facilmente. Ma non si limita a ruttare. Non dico anche il resto". Pronta la reazione di Veronica Gentili e Simona Ventura: "Non ce lo dire, il concetto è arrivato a destinazione".