Isola 2025, Teresanna Pugliese contro Dino Giarrusso: "Tagliente e offensivo, sei l'ancella di Mario Adinolfi" Scontro all'Isola dei Famosi 2025 tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso. Quest'ultimo ha accusato la naufraga: "Hai un tono aggressivo e sgradevole". Pronta la risposta di Teresanna.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Non si placano gli animi all'Isola dei famosi 2025. In questi giorni è scoppiata una lite tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso. Il battibecco è avvenuto durante uno dei momenti classici delle giornate sull'isola, quello dell'apertura del cocco. Teresanna ha ricordato come Spadino e Nunzio siano sempre stati educati nei confronti delle donne, dando loro anche le porzioni più grandi. Dino Giarrusso, che si stava occupando di distribuire il cocco, si è risentito.

Scontro tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso

Dino Giarrusso ha fatto notare a Teresanna Pugliese: "Hai un tono aggressivo e sgradevole di cui non ti rendi conto, dovresti essere rispettosa". Pronta la reazione di Teresanna: "E tu hai un tono basso ma sei molto più tagliente e offensivo. A Napoli si dice che butti la pietra e nascondi la mano". Il naufrago l'ha invitata a rispettare le opinioni dei suoi compagni di avventura. Così, Teresanna ha affondato definendolo "l'ancella" di Mario Adinolfi:

Ma tu non parli mai. Ti vedo fare sempre l'ancella di Mario (Adinolfi, ndr) poi all'improvviso ti disturbano le cose.

La lite all'Isola dei famosi 2025

Dino Giarrusso ha voluto precisare che anche lui si è dimostrato sempre a disposizione nei confronti delle donne del gruppo: "Io ho difeso le donne che sono state attaccate con irruenza in questo gruppo. Ho cercato di fare tutto quello che si può fare in questo gruppo. Te lo possono dire anche Loredana (Cannata, ndr) e Cristina (Plevani, ndr). Tu arrivi e decidi chi è cattivo e chi è buono. Non funziona così. Mi stai attaccando". E Teresanna ha spiegato il motivo delle sue parole:

Ti sto attaccando perché a me ha dato fastidio che non stavo parlando con te, ma con le ragazze. Tu ci hai tenuto a fare il tuo intervento gratuito e inutile. Lo hai fatto in modo tagliente, volevi offendere.

Giarrusso ha concluso: "Ho fatto il mio intervento perché ne ho piena facoltà. Sono un uomo libero, lo posso fare, non ho detto niente di offensivo".