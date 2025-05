Spadino e Teresanna Pugliese contro Carly Tommasini all’Isola dei Famosi 2025: “Hai rotto i cogl**ni, sei falsa”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Foto Frezza La Fata/IPA

Continuano le discussioni nel gruppo dei Giovani all'Isola dei Famosi 2025. Carly Tommasini ha avuto uno scontro acceso con Samuele Bragelli, detto "Spadino", e Teresanna Pugliese: al centro dello scontro acceso, la capanna costruita dalla modella e non particolarmente apprezzata dal resto dei compagni d'avventura.

Lo scontro tra Carly Tommasini, Spadino e Teresanna Pugliese

Quelle vissute da Tommasini all'Isola negli ultimi giorni, non sono state ore facili. Già ieri, venerdì 9 maggio, la modella si era lasciata andare a un lungo sfogo perché lamentava il fatto che il gruppo non fosse coeso. "Stai sempre a piangere di tutto, hai rotto i cogl**ni", le ha detto Spadino, in una discussione successiva. Anche Teresanna Pugliese è intervenuta: "Grazie Carly per la capanna che non hai fatto da sola", e ancora: "Siamo su un'isola dove dovremmo semplicemente imparare a sopravvivere".

Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, "la sopravvivenza è anche equilibrio mentale e oggi non ne ho più". Pugliese ritiene che Tommasini stia agendo di strategia: "La falsa allora sei tu in questo caso".

Tommasini in lacrime: "Speravo in un gruppo più coeso"

Negli scorsi giorni, Carly Tommasini aveva costruito un rifugio per i suoi compagni d'avventura. Tuttavia, ci è rimasta molto male quando ha sentito le critiche da parte del resto dei naufraghi, che sono stati presi d'assalto dagli insetti. Ha avuto quindi uno sfogo in lacrime:

Faccio una cosa per farvi contenti e il giorno dopo sento che il rifugio non vi è piaciuto, che vi siete trovati male, che la sabbia non era messa nel modo giusto, che era pieno di insetti. Me lo avete detto tutti.

Samuele "Spadino" Bragelli l'ha subito rassicurata: "Mica è colpa tua. Non li metti tu gli insetti, perdonami Carly". Ma le sue parole non sono bastate a consolarla. La concorrente, infatti, è scoppiata a piangere. Una reazione non apprezzata dal resto del gruppo, che ritiene che stia avendo queste reazioni solo per attirare l'attenzione.