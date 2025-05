video suggerito

Isola dei famosi 2025, chi sono i concorrenti nel cast e cosa fanno nella vita Mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5, inizia la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Alla conduzione Veronica Gentili, affiancata dall'opinionista Simona Ventura e dall'inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli. Ecco chi sono i concorrenti nel cast del reality e cosa fanno nella vita.

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5, inizia la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Alla conduzione per la prima volta Veronica Gentili, affiancata in studio dall'opinionista Simona Ventura e con l'aiuto dell'inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli. Sono 20 i concorrenti nel cast del reality, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, come Camila Giorgi, Mario Adinolfi o Patrizia Rossetti. Ecco chi sono i naufraghi e cosa fanno nella vita.

Mario Adinolfi

Giornalista, politico e scrittore, ha 53 anni. Laureato in Lettere, ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando dalla fine degli Anni Ottanta con quotidiani cattolici come Avvenire, Il Popolo e La Discussione. Negli anni ha lavorato per la Rai, condotto programmi per MTV ed è stato opinionista e noto volto tv. Ha fondato e diretto il quotidiano La Croce. Politicamente ha militato nella Democrazia Cristiana e successivamente nel Partito Popolare Italiano. Ha scritto numerosi libri, tra cui Email: lettera dalla generazione invisibile, Voglio la mamma, O capiamo o moriamo e Senza Dio.

Ibiza Altea

Modella e attrice italo americana, ha 26 anni. Ha iniziato la sua carriera a 14 anni recitando nella serie tv Disney Alex & Co. Negli anni ha preso parte a diverse fiction tra cui Un Passo dal cielo e Il cacciatore. Ad oggi è studentessa di Benessere Animale all'Università e sta inseguendo il suo sogno di aprire un pet show di lusso. Sarà anche concorrente del reality Too Hot To Handle Italia, condotto da Fred De Palma.

Chiara Balistreri

Ha 23 anni e alle spalle ha una storia di vita molto forte: ha vissuto una relazione tossica e violenta, in cui è stata vittima di violenze fisiche e verbali. Un episodio l'ha portata ha denunciare l'ex fidanzato sui social, portando il suo racconto all'attenzione di tutti. All'Isola è pronta a mettersi alla prova e ricominciare da zero in un contesto totalmente nuovo.

Samuele Bragelli

Ha 26 anni, nato e cresciuto a Roma, è conosciuto come Spadino e si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione al reality Italia Shore. Da sempre appassionato di cucina, ha lavorato per anni nella ristorazione e il suo sogno è aprire un ristorante in Spagna.

Leonardo Brum

Ha 36 anni, modello e attore originario di Rio de Janeiro. La sua carriera è iniziata nel mondo del cinema, ma la moda lo ha portato a Milano dove ha sfilato per alcuni dei più importanti brand come Dolce e Gabbana, Dsquared, Gucci e Moncler. Oggi si divide tra Brasile e Colombia, dove ha preso parte a tre film. Sportivo e legato alla natura, pratica surf e skate, gioca a calcio, jujitsu e quando può si rifugia in montagna per lunghi trekking.

Loredana Cannata

Attrice di film e fiction, ha 49 anni. Considerata da sempre una sex symbol, ha preso parte a numerosi film di Özpetek, come Napoli velata, La dea fortunata, Nuovo Olimpo e Diamanti e ha anche fatto parte del cast di Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino, oltre a diverse serie tv come Il bello delle donne. Da anni è una grande attivista, con il sogno di apportare il suo contributo dando vita a diversi progetti, tra cui migliorare le condizioni di salute delle comunità indigene

zapatiste nel Chiapas, nel sud del Messico. Vegana convinta da tredici anni e crudista da alcuni mesi.

Alessia Fabiani

Attrice, showgirl e modella, ha 48 anni. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata nel 1994 dopo il trionfo al

concordo di bellezza Mediaset Bellissima, ma è come letterina di Passaparola che ha raggiunto la notorietà, ricoprendo questo ruolo fino al 2003. Nel 2003 è tronista a Uomini e Donne ed esordisce come attrice teatrale. Nel 2005 viene scelta come inviata per la trasmissione Lucignolo, in quello stesso anno è alla co-conduzione di Pressing Champions League. Nel 2018 ritorna sul grande schermo con il film Loro di Paolo Sorrentino e tra il 2019 e il 2021 è una giurata del muro di All Together Now.

Angelo Famao

Cantante neomelodico siciliano, ha 29 anni. Nato e cresciuto a Gela da una famiglia di umili origini, ha sviluppato fin da piccolo la passione per la musica neomelodica napoletana. Nonostante non abbia mai vissuto a Napoli e le sue origini

non siano campane, la passione e la dedizione gli hanno fatto raggiungere un grande successo in questo genere musicale. Nel 2018 con il brano Tu si’ a fine do’ munno ottiene la popolarità. Il brano ha raggiunto oltre 125 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha vinto il disco d’oro e doppio disco di platino.

Omar Fantini

Conduttore televisivo, radiofonico e comico, ha 52 anni. Ha studiato recitazione presso l’Acting Center di Milano e da subito si è approcciato al mondo del cabaret. Nel corso degli anni ha preso parte a numerosi programmi comici su diverse

emittenti, sperimentando anche il ruolo di conduttore. Tra i più importanti si ricordano Central Station, Metropolis, House of Gag e Only Fun. Ha avuto anche delle esperienze come speaker radiofonico, iniziando con lo Zoo di 105, per poi passare a Virgin Radio. Ora conduce su Discoradio il programma Belli Svegli insieme a Fabrizio Sironi.

Mirko Frezza

Ha 51 anni ed è un attore di professione. Dopo aver trascorso la sua infanzia in una scuola prestigiosa fino ai 14 anni, si trasferisce poi nel quartiere periferico di Roma La Rustica, dove viene a contatto con la microcriminalità e finisce in carcere per 8 anni. Una volta tornato in libertà, comincia ad avere una parte attiva nel sociale, collaborando con un’associazione che fornisce pasti caldi e pacchi alimentari. Da lì a poco arriva anche il lavoro nel mondo del cinema, prima come capogruppo poi come stunt-man e successivamente come attore protagonista nel film Il più grande sogno con Alessandro Borghi. Dopo inizierà a lavorare a più di 20 opere come Dogman, A mano disarmata, Haimai avuto paura? e Golia. A renderlo popolare la serie Rocco Schiavone con il personaggio di Furio Lattanzi e la serie Un professore, dove interpreta il Pantera.

Dino Giarrusso

Ex politico e giornalista, ha 50 anni. Ha iniziato la sua carriera di giornalista e autore televisivo collaborando con La

Repubblica, L'Unità e La Sicilia. Per 15 anni ha lavorato nel cinema con Ettore Scola, Ricky Tognazzi e Marco Risi, in qualità di aiuto regista, sceneggiatore e regista. Dal 2014 al 2018 è stato inviato nel programma Le Iene realizzando inchieste importanti. Nel 2018 ha lasciato il programma di Italia 1per candidarsi con il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Attualmente è il direttore editoriale del quotidiano L’Identità e conduce il programma radiofonico In Dino

Veritas, in onda su Radio Cusano Campus.

Camila Giorgi

Ex tennista, ha 33 anni. Ha iniziato a giocare a tennis quando aveva 5 anni e la sua carriera è stata ricca di soddisfazione ma anche di difficoltà e infortuni. Nel 2021 è stata vincitrice del Canada Open ed è stata la seconda italiana ad aver vinto un torneo di categoria WTA 1000. Durante la sua carriera ha complessivamente vinto tre tornei WTA, su nove finali

disputate, ed è stata numero 1 d'Italia per cinque stagioni consecutive. È una delle cinque tenniste italiane ad avere giocato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon. Nel maggio del 2024, senza alcun preavviso, ha detto addio al mondo del tennis. Attualmente vive a Buenos Aires e l’Isola dei Famosi è la sua prima esperienza televisiva.

Antonella Mosetti

Ha 49 anni ed è showgirl e creatrice di contenuti sulla piattaforma Onlyfans. Ha esoridto nel 1993 in tv, quando è entrata a far parte del cast di Non è la Rai. Successivamente ha recitato nella fiction Mamma per caso con Raffaella Carrà ed è diventata prima ballerina di Ciao Darwin. É stata conduttrice di diversi programmi, come Paperissima Sprint (2001) con Mike Buongiorno, Casa Raiuno (2002/2003) con Massimo Giletti e Festival di Castrocaro (2006). Nel 2016, insieme alla figlia Asia, partecipa al Grande Fratello Vip; mentre nel 2019 è giurata del muro di All Together now.

Cristina Plevani

Ha 52 anni, vive a Iseo (Brescia) ed è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha trascorso parte della sua vita facendo la bagnina. Ora è un’istruttrice di fitness acquatico. Negli anni è stata tronista per il programma Uomini e donne e ospite di diverse trasmissioni televisive, oltre ad aver

condotto vari programmi radiofonici. Dopo 25 anni dalla prima apparizione tv, l’Isola sarà l’occasione per tornare in televisione.

Teresanna Pugliese

Ha 38 anni ed è imprenditrice, organizzatrice di eventi e influencer. É diventata nota al grande pubblico nel 2009 grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, prima corteggiatrice e poi come tronista. Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello Vip, arrivando fino in semifinale. Ha un suo brand di abbigliamento made in Italy ed è appassionata di musica e teatro.

Patrizia Rossetti

Conduttrice televisiva e radiofonica, ha 66 anni. Ha debuttato in RAI come conduttrice dell’edizione dell’82 del Festival di Sanremo, per poi diventare per oltre vent'anni il volto simbolo di Retequattro: moltissimi i programmi condotti, tra cui

Buon Pomeriggio, Buona Giornata, Bellezze al Bagno e A Casa nostra. Nel corso della sua carriera, si è cimentata anche come cantante, attrice di teatro, oltre che di film per la televisione, ed è stata la guest della seconda serie della telenovela La Donna del Mistero. Da oltre trent'anni è il volto rappresentante delle televendite italiane. Ha partecipato anche a diversi reality show, come La Fattoria nel 2005, Pechino Express nel 2018 e il Grande Fratello Vip nell’edizione

2022/2023.

Nunzio Stancampiano

Ha 23 anni ed è un ballerino otto volte campione italiano di latino- americano, cresciuto in provincia di Catania. Ha frequentato la scuola di Raimondo Todaro, suo insegnante sin dall'inizio, che lo ha seguito anche nel percorso ad Amici nel 2022, conclusosi a un passo dalla Semifinale. Negli anni ha gareggiato nei campionati italiani, rappresentando il paese ai Mondiali e agli Europei.

Lorenzo Tano

Ha 29 anni ed è il figlio di Rocco Siffredi e Rózsa Tassi. Cresciuto a Budapest, ha frequentato la British International School e successivamente si è laureato in Economia. Dopo un'esperienza lavorativa in Svizzera come asset manager, ha intrapreso nuove strade. Tuttora gestisce due piattaforme digitali: la piattaforma di educazione sessuale Siffredi

Academy, insieme al padre, e la piattaforma di ballo online DigiDance Studios. Nel 2023, ha partecipato al programma televisivo Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto la maestra Lucrezia Lando, con la

quale ha una relazione stabile ancora oggi.

Carly Tommasini

Modella, make-up artist e attivista LGBTQ+, ha 27 anni. Per metà veneta e per metà argentina, ha lasciato la provincia per trasferirsi a Milano con il sogno di diventare una modella e make-up artist, ma soprattutto per intraprendere la sua transizione. Il suo percorso è iniziato nel 2020 e si è concluso nel 2023. Ha sempre condiviso la sua esperienza attraverso

i social, con Fedez a Muschio selvaggio e come attivista nei programmi Zona Bianca e Controcorrente.

Paolo Vallesi

Cantante, ha 60 anni. Appassionato fin da bambino alla musica, ha ad avvicinarvisi all’età di nove anni grazie al pianoforte.

Nei suoi oltre trent’anni di carriera, ha raggiunto grandi successi e venduto dischi in tutta Europa e in America Latina. Numerosissimi sono anche i concerti tenuti sia in Italia che all’estero. Negli anni ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, sia in gara che come ospite. Tra le sue partecipazioni più importanti troviamo quella nel

1991 nella categoria Nuove proposte con il brano Le persone inutili, che lo porta alla vittoria, e nel 1992, nella categoria Big, quando raggiunge il grande successo con il brano La forza della vita. Per quanto riguarda le esperienze televisive, nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality La Talpa e nel 2019 ha vinto la seconda edizione di Ora o mai più.