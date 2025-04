video suggerito

Simona Ventura spiega perché ha accettato L’Isola dei Famosi 2025 nel ruolo di opinionista Simona Ventura sarà l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2025, in partenza su Canale 5 il 7 maggio, che affiancherà la conduttrice Veronica Gentili in studio. Dopo essere stata sia naufraga che conduttrice per 8 anni, ha spiegato cosa l’ha spinta ad accettare questo nuovo ruolo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Isola dei Famosi 2025 inizierà il 7 maggio 2025 su Canale 5. A condurre la nuova edizione del reality ci sarà Veronica Gentili, affiancata dall'inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli e dall'opinionista in studio Simona Ventura. Quest'ultima è una veterana del programma: dopo essere stata conduttrice per 8 anni e anche naufraga, ora è pronta a mettersi alla prova in un nuovo ruolo. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato il motivo che l'ha portata ad accettare.

Simona Ventura spiega perché ha accettato il ruolo di opinionista

Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi dopo essere stata conduttrice per 8 anni, dal 2003 al 2011, e successivamente concorrente nel 2016. "Mi mancava giusto fare lʼopinionista: questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato", ha spiegato. Tra le ragioni anche la nuova conduzione affidata a Veronica Gentili: "Mi piace molto. Per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei". Poi ha scherzato sul reality, che ormai conosce alla perfezione: "Sono lʼunica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli. Poi quando ho visto il logo del programma ho detto: “Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”. Ventura si è accorta che ci sono stati dei cambiamenti nei meccanismi e nei tempi del programma, ma è pronta ad affrontarli:

Non so come sarò, sicuramente di appoggio. Questo programma è imprevedibile, anche nella sua organizzazione. Non lo facevo dal 2011 e mi sono resa conto che è diventato tutto più veloce. Voglio sapere tutto dei naufraghi e ho delle spie. Arrivare così velocemente è bello, imprevedibile, non ti puoi preparare molto ma almeno non ti sale lʼansia.

Il cast dell'Isola dei Famosi 2025

A una settimana dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2025, Tv Sorrisi e canzoni ha anticipato i nomi dei primi 12 naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Alcuni di questi nomi erano già circolati sui social nelle ultime settimane e ora hanno trovato conferma, come Antonella Mosetti, Camilla Giorgi, Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese, Nunzio Stancampiano. A questi si aggiungono Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Cristina Plevani, Omar Fantini, Mirko Frezza, Paolo Vallesi.