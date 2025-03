“Pierpaolo Pretelli inviato dell’Isola dei Famosi”, l’indiscrezione sulla nuova edizione del reality di Canale 5

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

L'Isola dei Famosi tornerà con una nuova edizione. Al momento, però, non si ha una data precisa di partenza per il reality Mediaset, la cui conduzione lo scorso anno era stata affidata a Vladimir Luxuria con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti in studio, mentre Eleonoire Casalegno inviata in Honduras. Nel 2025 ci potrebbe essere un rinnovamento del cast, stando a quando fa sapere TvBlog. Una delle novità potrebbe essere proprio quella dell'inviato sul luogo, che si occuperà di seguire da vicino i naufraghi.

Pierpaolo Pretelli verso il ruolo di inviato all'Isola

Stando a quanto riporta TvBlog, Pierpaolo Pretelli potrebbe essere il nuovo inviato de l'Isola dei Famosi 2025. In diretta dall'Honduras, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe accompagnare i naufraghi durante la loro avventura, aggiornando i telespettatori e la conduttrice in studio. Se la sua presenza fosse confermata, sarebbe una new entry nel cast del reality Mediaset, che per anni ha visto Alvin prima e Elenoire Casalegno poi ricoprire questa posizione. Per Pretelli l'ultimo periodo è stato ricco di emozioni, dal musical Rocky che l'ha visto protagonista alle nuove emozioni da papà con la nascita del piccolo Kian, avuto con la compagna Giulia Salemi.

Le ipotesi sulla conduzione e gli opinionisti

Per quanto riguarda la conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, sono diverse le ipotesi in campo. Uno dei nomi più chiacchierati e al momento più probabili è quello di Veronica Gentili, come ha fatto sapere anche Fanpage.it. Ci sarebbe però ‘l'ombra di Ilary Blasi' a farsi strada, che non sarebbe da escludere totalmente. Lato opinionisti, invece, sempre TvBlog ha fatto il nome di Simona Ventura, che potrebbe tornare nel programma non come conduttrice ma come opinionista in studio, pronta a commentare le avventure dei naufraghi.